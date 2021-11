EXCLU : Les insultes et le lancer de projectile sur Payet vus des tribunes #OLOM pic.twitter.com/mhRG7d7GGb — PiedsCarrés (@PiedsCarres) November 21, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Question de point de vue.Après l'interruption du match Lyon-Marseille dimanche soir pour un jet de bouteille, Jean-Michel Aulas et le speaker de l'OL ont évoqué à plusieurs reprises un. Problème : sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent et montrent que si le lancer de bouteille en cause est bien l'œuvre d'un seul individu, il n'a pas été retenu par ses voisins. Au contraire, son geste a même été salué. Sur la vidéo en question, où le virage reprend en chœur les, on entend égalementsuivi de nombreux rires au moment de voir le capitaine phocéen au sol, mais aussi desà répétition.Comme annoncé par Prime Video et RMC Sport dans un premier temps, et confirmé dans un second temps par le club rhodanien, le supporter lyonnais auteur du jet de bouteille d'eau sur la tête de Payet a été exfiltré du Groupama Stadium et placé en garde à vue. Ce après quoi le président Aulas assurait que la sécurité était donc assurée. On pouvait déjà en douter dimanche soir, et cette vidéo vient le confirmer.