OL-Bayern diffusé sur TF1

Comme au bon vieux temps. La demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern sera diffusée sur TF1 ce mercredi. Aux commentaires : le duo devenu incontournable composé de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton. Les nostalgiques se rappellent forcément de ces soirées magiques devant la Une à écouter l'inoubliable voix de Thierry Gilardi. TF1 et la Ligue des Champions, c'est une histoire d'amour qui a démarré en 1999 et qui a duré jusqu'en 2012. On a beau savoir que ce n'est que pour un soir, les frissons sont là.D'ores et déjà le plus beaude l'année.