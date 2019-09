Oh Dia Dia, y a pas Boulaye Dia Dia

Grâce à une splendide bicyclette qui a laissé Keylor Navas sur les rotules dans le temps additionnel, Boulaye Dia a donné encore plus de pep’s à la victoire rémoise au Parc des Princes ce mercredi soir (2-0). Le deuxième but de la saison après celui inscrit au Vélodrome pour un gamin de 22 ans qui a bien failli passer à côté de son destin.

3

Rajoute Boulaye et du persil

Dia du Jura

Une ascension continue

Trois minutes sont écoulées dans le temps additionnel ce mercredi soir au Parc des Princes. Boulaye Dia se trouve au niveau du point de penalty, dans le dos d’Abdou Diallo et hors de portée de Thomas Meunier. Reims mène au score, s’apprête à faire tomber Paris pour la première fois de la saison dans son jardin, mais Dia en veut plus. Sur ce centre côté droit de Thomas Foket, le numéro 11 rémois s’envole et expédie un ciseau qui laisse Navas, Diallo et tout le Parc des Princes sans réaction. Un chef-d’œuvre en forme de cerise sur le gâteau d’un match plein et abouti, célébré avec ses coéquipiers et un staff qui lui fait de plus en plus confiance depuis son arrivée en 2018. «» , commentait en zone mixte un Dia aux anges après la rencontre. Une soirée hors du temps, qui ne suffit pas non plus à faire oublier au natif d’Oyonnax d’où il vient. Qu’il y a deux ans à peine, sa signature en National 2 à Jura Sud lui permettait d’arrêter de bosser à l’usine pour subvenir aux besoins de sa famille. L’histoire d’une ascension express qui aurait très bien pu ne jamais exister.Sixième d’une fratrie de sept enfants, c’est donc à Oyonnax, véritable terre de rugby, que Boulaye fait comme tous ses frères et prend sa première licence au Plastic Vallée FC. «» , raconte Fabrice Niard, son coach en seniors au club. Dia a d’ores et déjà des envies de percer au plus haut niveau, mais sa progression est ralentie par des essais non concluants à droite et à gauche. Il y a aussi ces deux années en U15 et en U17 Nationaux du côté de Jura Sud, le gros club du coin à vingt minutes de chez lui.Une expérience qui tourne finalement court, et à 18 ans, Boulaye Dia est déjà de retour au Plastic Vallée FC. «» En parallèle, Dia empoche son bac pro en électricité et doit mettre ses rêves de devenir footballeur pro entre parenthèse. Ses grands frères ayant quitté le cocon familial, son papa ayant des soucis de santé, il doit désormais filer un coup de main au quotidien : «» , racontait-il à France Football en mai dernier . Une période où Boulaye doit travailler le jour à l’usine, s’entraîner le soir et jouer au niveau régional le week-end. «, reprend Fabrice Niard."Je serai sérieux lorsque je jouerai plus haut."La lumière arrive enfin à l’aube de la saison 2017-2018. Pascal Moulin, coach de la N2 de Jura Sud, flaire le bon coup et veut redonner une chance à Dia dans son club. À sa manière. «» Boulaye Dia a alors 20 ans, et ne sait pas encore que sa vie va enfin basculer du bon côté : «, enchaîne Pascal Moulin.Car seulement huit jours après cette entrevue et un premier contrat amateur, Moulin insiste pour offrir un contrat fédéral de trois ans au jeune Oyonnaxien. Une rareté dans le milieu : «"On va faire quelque chose que je n’ai jamais fait depuis que j’entraîne à ce niveau-là : on va signer Abdoulaye trois ans en contrat fédéral."À Jura Sud, désormais débarrassé de la pression économique, Boulaye Dia s’éclate et explose tous les compteurs en claquant 14 buts en à peine 21 matchs de National 2. Une saison pleine en partie due à une attention de tous les instants selon Moulin : «Car oui, le Stade de Reims insiste et fait déménager Boulaye Dia dans la Marne après une saison à peine du côté de Jura Sud. Dans le club de Jean-Pierre Caillot, le jeune attaquant passe les étapes une par une, fait ses débuts en Ligue 1 face à Angers le 20 octobre 2018 et est désormais titulaire à part entière. La suite logique des événements, à en croire son ancien mentor : «» À coups de bicyclette ou non.