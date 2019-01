Gauthier Ganaye devrait succéder à Rivère

Ce Français de 31 ans occupe actuellement le poste de PDG du Barnsley FC, club de League One anglaise (D3).

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, les vagues sont à chercher du côté de la Méditerranée.» et c’est donc désormais officiel. Jean-Pierre Rivère , président et actionnaire minoritaire de l’ OGC Nice , a annoncé vendredi après-midi lors d’une conférence de presse surprise, son départ du club , en «» avec le consortium d’actionnaires majoritaires actuel, les Chinois Chien Lee, Nanyan Zheng et les Américains Paul Conway et Elliot Hayes. Le directeur général du Gym, Julien Fournier, quitte lui aussi ses fonctions.Selon nos informations, Gauthier Ganaye devrait succéder à Jean-Pierre Rivère à la fin du mercato hivernal. Ce Français de 31 ans occupe actuellement le poste de PDG du Barnsley FC, club de League One anglaise (D3), dont les actionnaires majoritaires ne sont autres que Chien Lee et Paul Conway. Joueur de niveau national jusqu'à ses 18 ans du côté de Saint-Omer, Ganaye avait raccroché les crampons pour se lancer en fac de droit à Lille , terminant major de promo et par un mémoire de fin d’études sur la compétitivité du foot français. Il avait ensuite débuté sa carrière professionnelle en juillet 2013 au RC Lens grâce à Gervais Martel , en tant que responsable du service juridique puis secrétaire général, jusqu’en mai 2017. Il avait alors annoncé à son futur ex-président son départ pour le Yorkshire, lors d’un déjeuner, autour d’un steak-frites. «» pour celui dont les idoles d’enfance s’appellent «» , comme il le confiait à Sofoot.com en octobre 2017 . Il deviendra au Barnsley FC, alors en Championship (D2 anglaise), le premier Français de l’histoire - et aussi plus jeune - président d’un club professionnel anglais.En arrivant dans cet ancien bassin minier lui rappelant Lens , Gauthier Ganaye avait surtout eu cette phrase : «» . Fallait-il déjà y voir un signe ?