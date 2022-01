Officiel : Michaël Cuisance s'engage avec Venise

BB

Quoi de mieux pour sa résurrection qu'un club où l'on marche sur l'eau ?Michael Cuisance est officiellement un joueur du Venezia FC. Après avoir entretenu le doute sur sa future destination, il finalement quitte le Bayern Munich pour un montant de 4,5 millions d'euros et est liée au club vénitien jusqu'à juin 2026. Coup dur pour le CSKA Moscou qui tenait également la corde.Le jeune milieu de terrain (22 ans) n'aura jamais trouvé sa place au dans le onze munichois (treize matchs, deux buts depuis son arrivée en 2019), faisant face à l'énorme concurrence de Kimmich et Goretzka au milieu de terrain. Il n'aura pas non plus convaincu à l'OM où il était prêté la saison dernière (deux buts en 30 matchs tout de même). Le Français a donc opté pour un club moins exposé et dans lequel il pourra se rendre plus utile que lors de ses dernières expériences où la marche était peut-être trop haute. Venise est actuellement 16de Serie A, à six points de la zone de relégation. Aller chercher le maintien serait déjà une belle performance en soi pour celui qui a été formé à Nancy.Et l'année, prochaine, un prêt en Lorraine pour aider l'ASNL à remonter en Ligue 2 !