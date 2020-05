Officiel : la LFP est la marionnette de la FFF

En invalidant le passage à 22 clubs en Ligue 2 la saison prochaine, le Comex de la FFF a envoyé une nouvelle pichenette à la LFP, qui ne cesse de perdre en crédibilité depuis le début de la crise sanitaire. Les acteurs du foot français peuvent tirer les premiers enseignements : le vrai patron s'appelle Noël Le Graët, et une réforme de la gouvernance de la Ligue est nécessaire pour lui redonner un semblant de pouvoir.

Au nom de « l'intérêt supérieur du football »

« Vous savez qu’au même moment mercredi, les instances du basket se mettaient d’accord pour ne pas annoncer de descente cette saison, comme toutes les autres fédérations ? Le foot aurait dû envoyer un message positif. »

Il faut sauver le football français

« Frédéric Thiriez donnait l'impression d'avoir un pouvoir plus fort et beaucoup plus d'autonomie. »

Par Clément Gavard

Propos de Thierry Gomez recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une période où un semblant de cohésion ne ferait de mal à personne, les acteurs du football français ne cessent de se déchirer. Quand ce ne sont pas deux présidents qui s’accrochent en visioconférence, ce sont les instances qui se tirent dans les pattes. Dernier exemple en date ce mercredi : comme prévu, le comité exécutif de la FFF a désavoué la LFP en invalidant la décision, votée à la majorité (57%) par son assemblée générale la semaine dernière, d’un passage d’une Ligue 2 à 22 clubs pour l’édition 2020-2021. Directement touché par ce nouveau rebondissement, Philippe Boutron, le président d’Orléans, formule une interrogation légitime dansLa LFP serait-elle la simple marionnette d’une fédération incarnée à merveille par Noël Le Graët ? Tout porte en tout cas à croire qu’elle ne dispose pas d’autant de pouvoir qu’on voudrait bien lui en donner.Il suffit de se pencher sur l’historique des décisions depuis le début de cette crise sanitaire inédite pour comprendre le rapport de force : la Ligue ne décide pas de grand-chose, la Fédé mène la danse. Le président Le Gräet ne s’était pas gêné pour couper la chique à la LFP au moment d’annoncer l’arrêt définitif des saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 , le 28 avril, deux jours avant que le conseil d’administration de l’instance voisine ne siffle officiellement la fin des championnats, en choisissant de retenir le classement au quotient , le mode de calcul... de la FFF. Ce mercredi, la LFP a donc encore perdu en crédibilité dans cette histoire de Ligue 2 à 22., pose Thierry Gomez, le boss du Mans, un club finalement condamné à la descente en National 1 à la différence de buts.Oui, mais les textes sont vicieux.Alors, au nom de quoi la FFF avait-elle le droit de poser son veto à une Ligue 2 à 22 clubs ? Au nom du règlement, tout simplement., explique Thierry Gomez, qui connaît par cœur l’article 5 de la convention entre la LFP et la Fédé, donnant le droit à l’instance reine de retoquer une décision prise par la Ligue.L’intérêt supérieur du football : une notion floue et très subjective, brandie par Le Graët – qui n’a pas participé au vote de mercredi, préférant rester en retrait – depuis le début de la crise et qui permet finalement à la 3F de reprendre la main sur quasiment chaque dossier initialement géré par la LFP., déplore le président manceau.Bienvenue au cirque.Cette cacophonie générale aura au moins confirmé une chose : Noël Le Graët est bien le véritable patron du football français., approuve Thierry Gomez.L’autorité de la LFP n’a jamais été autant mise en doute, alors que l’instance ne cesse de se ridiculiser depuis plusieurs semaines. Un problème de gouvernance ?, enchaîne le président du Mans.Dans le viseur, Nathalie Boy de la Tour – la seule membre du comex de la FFF à s’être abstenue ce mercredi au moment de voter le passage à 22 clubs en L2, tiens, tiens –, la présidente de la Ligue, et Didier Quillot, le directeur général. Depuis leur arrivée au sommet de l'instance en 2016 à quelques mois d'intervalle et la démission du moustachu le plus célèbre du foot français, la Ligue semble de plus en plus désincarnée., se souvient Thierry Gomez.Une chose est sûre : la guerre des instances et les incohérences de la Ligue n'aident pas le football français, dont les acteurs vont devoir se résoudre à se serrer les coudes pour gérer plus intelligemment la sortie de crise et le futur., insiste Gómez.Pas facile d'y croire sans une révolution à la tête de la Ligue, alors que le dossier de la réforme de la gouvernance de la LFP, qui devait rythmer 2020, dernière année de mandat du duo, a été retardé par la crise., admettait avec lucidité Didier Quillot sur RTL début mai.Et le football français gagnerait, lui, à ce que tout le monde tire enfin dans le même sens.