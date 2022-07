Officiel : Jules Koundé rejoint le FC Barcelone

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022

L'imperator Jules.Après avoir rallié Bordeaux à sa cause et conquis Séville ces trois dernières saisons, Jules Koundé va tenter maintenant de mettre Barcelone à ses pieds. Le club catalan a annoncé ce jeudi un accord de principe avec le club sévillan pour le transfert de l'international français (11 sélections) contre une indemnité de 50 millions d'euros, sous réserve d'une visite médicale réussie. Le défenseur central de 23 ans paraphera ensuite un contrat de cinq saisons avec lesDécidément, le Barça a bien fait de vendre des actifs , qui lui ont permis d'amasser les fonds nécessaires pour s'offrir - en l'espace de quelques jours - Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen, et donc Jules Koundé.Il y avait pourtant plus discret pour demander à Gerard Piqué de lever le camp.