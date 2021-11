Officiel : Dani Alves de retour au Barça

El Barça fitxa @DaniAlvesD2! ?❤ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 12, 2021

RB

Xavi tient sa première recrue.Le FC Barcelone a officialisé, vendredi soir, l’arrivée d’un nouveau joueur au sein de son effectif. Enfin, « nouveau » n’est peut-être pas le terme adéquat, puisqu’il s’agit d’une vieille connaissance du club catalan : Dani Alves. Sans club depuis septembre dernier et la rupture de son contrat avec le São Paulo FC, le latéral droit brésilien aurait déjà tenté de séduire les dirigeants barcelonais en octobre, si l’on en croit la presse locale . Ceux-ci ont donc finalement décidé de lui offrir un nouveau bail, qui court jusqu’à la fin de la saison.S’il peut dès à présent s’entraîner avec le groupe blaugrana, le joueur de 38 ans n’est cependant pas autorisé à disputer de match officiel avant le 1er janvier 2022 et l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts, comme le veut le règlement de la Liga. Lors de son premier passage (2008-2016), l’ex-Sévillan a joué pas moins de 391 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, glanant la bagatelle de 23 titres au total, dont trois Ligue des champions (2009, 2011, 2015) et six Ligas (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Et l’un de ses coéquipiers au milieu de terrain n’était autre que Xavi, qui sera cette fois son coach.Ces anciennes gloires barcelonaises nous le prouvent encore : revenir chez son ex, c’est possible.