Odsonne Édouard, mieux vaut tard que jamais

Après avoir fait les beaux jours du Celtic, Odsonne Édouard commence gentiment à prendre ses marques en Premier League avec Crystal Palace, qu’il a rejoint à la fin de l’été. À première vue, le parcours de l’attaquant français ressemble à celui de n’importe quel joueur bourré de talent et franchissant les paliers un à un. Ce serait toutefois oublier que son début de carrière a été marqué par une sombre affaire. Qu’il a enfin refermée la semaine dernière.

2 - Odsonne Édouard is the first player to score a brace on his Premier League debut as a substitute since Sergio Agüero for Manchester City in August 2011 (v Swansea City). Dream. pic.twitter.com/Yrq6qRxTbM — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021

Garde à vue, sentence et nouveau départ

Crystal, rôle crucial

Par Raphaël Brosse

Difficile d’imaginer baptême du feu plus tonitruant. En août 2011, Sergio Agüero avait déjà marqué les esprits en claquant, pour ses premiers pas en Premier League, un doublé en sortie de banc. Bien joué, le. Mais Odsonne Édouard a frappé encore plus fort. Le 11 septembre dernier, le Français n’a eu besoin que de 28 secondes après son entrée en jeu pour permettre à Crystal Palace de faire le break contre Tottenham. Et dans le temps additionnel, il a de nouveau envoyé Hugo Lloris chercher le ballon au fond de ses filets (3-0) . Deux buts en huit minutes, voilà de quoi se mettre les supporters desdans la poche après avoir ravi, pendant quatre ans, ceux du Celtic. Il faut d’ailleurs se rendre à l’évidence : depuis qu’il a traversé la Manche, le joueur de 23 ans brille souvent de mille feux sur les terrains. Sa carrière suit une trajectoire prometteuse, et il ne serait pas étonnant de le voir grimper encore plus haut. Surtout qu’il s’est enfin débarrassé d’une casserole qu’il a longtemps traînée dans son sillage.Pour comprendre tout ce qu’il s’est passé, il faut remonter au 11 février 2017. Ce jour-là, un homme circulant en voiture dans un quartier de Toulouse fait feu sur un passant avec un fusil à pompe de type Airsoft (arme à air comprimé qui tire des billes en plastique)., a récemment raconté la victime, Francis Guiral, àCe visage, c’est celui d’Odsonne Édouard. Les enquêteurs remontent en effet jusqu’au joueur formé par le PSG, prêté au Toulouse FC cette saison-là. Sa plaque d’immatriculation l’a trahi, et l’arme est même retrouvée à son domicile. Le suspect est placé en garde à vue, mais c’est l’un de ses coéquipiers, Mathieu Cafaro, qui reconnaît d’abord avoir été l’auteur de l’agression, avant de se rétracter. Le 3 avril, le président Olivier Sadran ne fait pas dans la demi-mesure et vire les deux jeunes de l’effectif du TFC. Deux mois plus tard, en juillet, le Titi parisien est reconnu coupable par le tribunal correctionnel, qui le condamne à quatre mois de prison avec sursis et 6000 euros d’amende Pendant que Cafaro – qui n’a jamais expliqué pourquoi il s’était dénoncé – rebondit à Reims, Édouard, lui, est de nouveau prêté par le club de la capitale. Cette fois, il part en Écosse, au Celtic. Et semble vouloir laisser l’affaire de l'Airsoft loin derrière lui. Lors du procès en appel (qui confirme le jugement rendu en première instance), en juin 2018, le natif de Kourou ne se présente pas à l’audience. Quant à ses avocats, cela fait apparemment bien longtemps qu’il ne les a plus contactés., nous a ainsi révélé le cabinet de MGeorges Catala, un ténor du barreau toulousain. Sportivement en revanche, l’attaquant d’1,87 mètre répond bien présent. Il passe un vrai cap au cours des deux saisons suivantes, empilant les buts avec leset sous le maillot des Espoirs (17 réalisations en... 14 sélections !). Largement suffisant, en tout cas, pour jouir d’une jolie petite cote sur le marché des transferts.Même s’il commence l’exercice 2021-2022 avec le Celtic, l’avant-centre des Bleuets franchit le mur d’Hadrien le 31 août et s’engage en faveur de Crystal Palace, qui débourse la coquette somme d’environ 16 millions d’euros pour boucler l’opération quelques heures seulement avant la clôture du marché des transferts. Un nouveau terrain de jeu, immense, s’offre à celui qui croisait la route de Kylian Mbappé durant les bouillants Bondy-Bobigny de sa jeunesse. Mais ses ennuis judiciaires ne sont toujours pas réglés. Et ils ne tardent pas à revenir sur le tapis. Le 14 avril 2021, l'attaquant a été condamné par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Toulouse à verser 23 539 euros à Francis Guiral, atteint de surdité à la suite de son agression et contraint de porter un appareil auditif. Près de cinq mois plus tard, la victime et son avocat affirment que le coupable, injoignable, ne s’est toujours pas manifesté. Ils s’en émeuvent auprès de qui publie un article à ce sujet 48 heures environ après l’arrivée du Guyanais chez lesAu Royaume, ces révélations ne passent pas inaperçues. En Écosse surtout, où lereste bien connu du fait de son passage à Glasgow. Mais aussi en Angleterre où, sans faire les gros titres, l’affaire est également évoquée. Jusqu’à arriver aux oreilles des dirigeants de Crystal Palace. Si l’on en croit des échos en provenance d’outre-Manche, ceux-ci n’avaient jusque-là jamais eu vent des démêlés de leur nouvelle recrue avec la justice. Et il se murmure que ce serait bien le club londonien qui aurait pris les choses en main, afin d’inciter l’ancien Toulousain à honorer le versement de son indemnité. Le 5 octobre, Francis Guiral a ainsi récupéré les quelque 24 000 euros qui lui étaient dus. a avoué le sexagénaire au quotidien régional . Pour lui, l’heure est au soulagement. Pour Édouard, qui aurait pu mettre un terme à ce feuilleton bien plus tôt et sans faire de bruit, il était aussi temps de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Et mieux vaut tard que jamais.