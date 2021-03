Ode à Stéphane Moulin

Stéphane Moulin quitte le SCO d’Angers et clôture une décennie fructueuse de management à la papa, faite de prudence, de pédagogie et de jeans dégueulasses. En dix ans, il a fait grandir son club, sans flamboyance certes, mais que demande-t-on à son géniteur : des paillettes ou de l’amour ?

Pépé, Toko-Ekambi, Reine-Adélaïde : c'est lui

Le Ferguson des bords de Loire

Par Pierre-Philippe Berson, en larmes

Il doit avoir du mal à reprendre son souffle. En 2021, Stéphane Moulin a soufflé deux belles bougies, celles de ses dix ans à la tête du SCO et de son 400match aux manettes des rayés noirs et blancs. Ce matin, pas de quinte de toux mais des yeux qui piquent lors d’une conférence de presse lugubre : «» , accompagné d’un sanglot vite ravalé et d’un grattement du cou montrant qu’il en avait gros sur la patate.Il peut partir l’âme en paix, Stéphane. Il a fait le taff, ramassant le SCO en 2011 quand il végétait en Ligue 2 pour le sortir de la pauvreté et le hisser dans l’élite où il s’enracine dans ce milieu de tableau qui lui va si bien au teint. Le SCO, 17budget, ancien Petit Poucet devenu néo-taulier du championnat, solide et dur à bouger. « Moulinho » applique une gestion sportive de bon père de famille. Jamais il flambe. De ses mains potelées de mécanicien du foot, il préfère bricoler. Une grosse assise défensive, d’abord. Il retape et bichonne ensuite des engins encrassés pour les transformer en fusées : Pépé, Toko-Ekambi, Reine-Adélaïde. Soucieux d’offrir un peu de strass à ses garçons, Stéphane n’oublie jamais de leur donner chaque année une escapade frisson : quelques jours en tête du classement de Ligue 1 en 2015, une virée jusqu’en finale au Stade de France en 2017, des raids punitifs historiques à Rennes et Lille cette saison. Ensuite, bien vite on rentre à la maison, sagement coincé entre l’Europe et le maintien.Ce n’est pourtant pas un homme de voyages et d’aventures, Stéphane. Sa carrière de joueur s’est déroulé à cheval entre deuxième division et National, à Angers, Châteauroux, Châtellerault. Pour le soleil, on repassera. On l’imagine en camping-car, prudent au volant. Homme rondouillard à la panoplie sortie d’un catalogue Celio, l’Angevin sort rarement de sa zone de confort stylistique. Il a bien tenté de mettre des costumes les premières saisons, et puis la cravate lui serrait le cou. Il est revenu en jean basket et polo informe. Un vrai daron, pas du genre flashy qui impressionne les copains ; plutôt celui qui vient chercher à la sortie du collège en monospace. Mais qui est toujours à l’heure. À l’occasion, il fout la honte en grattant un maillot à Neymar ou en sortant des saillies toutes nazes. «» , ose-t-il un soir de défaite à la maison contre le FC Nantes. Stéphane Moulin n’a jamais joué en première division. C’est un papa qui n’a pas le bac et qui fait au mieux pour accompagner ses fistons à la fac. Comment lui en vouloir ? Comment taper sur les doigts de ces 175 centimètres d’humilité, de bonhommie et de franchise ?Depuis le départ d’Arsène Wenger du banc d’Arsenal, il est le recordman de longévité pour un entraîneur européen. Pas de quoi faire vaciller le Ferguson des bords de Loire. Jamais il ne se positionnera en patron d’une usine à rêves. Le football reste un artisanat. La preuve, on parle de lui à Caen, pour un débarquement collectif de lui et tout son staff rejoindre Olivier Pickeu en Ligue 2. Rien que pour lui, on est prêt à le retrouver la saison prochaine pour vivre la fièvre du vendredi soir.