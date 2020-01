Ode à Gaëtan Charbonnier

« Il ne supporte pas la pression. » « Il a tout le temps besoin de se sentir aimé. » « Pour flamber en Ligue 2, il y a du monde, mais quand il s’agit de marquer en Ligue 1... » Toutes ces critiques, Gaëtan Charbonnier les a entendues un paquet de fois. Et ? L’attaquant de Brest s’en tamponne, lui qui demande simplement qu’on le juge en fonction de ce qu’il est vraiment : un esthète attiré par la recherche du beau et un philanthrope qui joue d’abord pour ses coéquipiers, loin de l’étiquette de finisseur dégueulasse qu’on aimerait bien lui coller. Et ce n’est pas son doublé contre Toulouse (5-2) samedi, agrémenté d’un nouveau geste de classe, qui va bousculer ses petites habitudes.

38

« Charbonnier, on ne l’a quasiment plus vu »

« Charbo » , partisan de l'Art pour l'art

Vidéo

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Outre le fait d’être un agréable footballeur des temps modernes, Gaëtan Charbonnier aurait pu être un philosophe de premier plan. Sa thèse sur le concept d’identité, qu’il alimente tous les week-ends au gré de ses réflexions sur les pelouses, aurait de quoi dépoussiérer une foule d’ouvrages consacrés au sujet. Le gars de Saint-Mandé (94) semble, en effet, prendre un malin plaisir à faire l’exact opposé des caractéristiques qu’on aimerait lui attribuer en le regardant. Il est avant-centre ? Son obsession n’est pas de dégommer les filets adverses, mais plutôt de faire (bien) jouer ses partenaires. Il regarde les défenseurs centraux droit dans les yeux du haut de son mètre 88 et de sa carcasse encombrante ? Pas suffisant pour en faire une tour de contrôle qui campe dans la surface à la recherche d’un ballon pour y imprimer la marque de son crâne. Il a une tronche à se battre en boîte de nuit, qui renverrait à sa combativité sur le terrain ? Le bonhomme est au contraire un esthète revendiqué, qui n’a rien à envier aux plus fins techniciens en matière de volées acrobatiques ou de dribbles stupéfiants . Gaëtan Charbonnier ne sera pas le dernier à le confirmer : ces foutues apparences sont sacrément trompeuses.Alors pourquoi tant d’incompréhension, voire de dédain ? On parle quand même d’une figure vénérable du football français, pérenne depuis 2009 sur les pelouses de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de France... En tout, cela fait 330 matchs lors desquels le public hexagonal aura eu le temps de comprendre quel genre d’attaquant est vraiment Gaëtan Charbonnier, aujourd’hui âgé de 31 ans. C’est qu’il faut bien le reconnaître, le bougre n’a pas un caractère des plus faciles. À Montpellier, lors de la saison 2012-2013, il ne s’entend pas avec René Girard, tout frais champion de France avec la Paillade. «(...)» , allumera l’attaquant après coup dans une interview à L’Équipe . À Reims, où la tige se posera pendant quatre saisons, la relation n’est pas davantage chaleureuse avec Olivier Guéguan ou Michel Der Zakarian. «» , soutient son ancien manager général à Angers Olivier Pickeu, auprès du Télégramme Pas le plus flexible de la bande, le Gaëtan, certes, mais quoi de plus normal pour un profil aussi attachant qui a besoin d’être au cœur du jeu pour s’exprimer ? S’acharner sur ses échecs dans l’Hérault et en Champagne-Ardenne relève tout simplement de l’injustice, là où on a voulu faire de ce neuf et demi un finisseur... ou carrément le successeur d’Olivier Giroud à Montpellier, alors que les deux géants n’ont quasiment rien à voir dans le jeu. En revanche, dès qu’on laisse faire à Gaëtan ce qu’il veut, et ce qu’il sait faire, bingo ! Comme à Brest, par exemple, où il s’éclate de nouveau depuis deux saisons dans une équipe tournée vers l’offensive. «» , racontait-il à So Foot en octobre 2018, saison au terme de laquelle il finira meilleur buteur de Ligue 2 avec 27 réalisations. Pas mal pour un soi-disant neuf et demi.Et cette saison ? On voit déjà les mauvaises langues retrouver leur verve. Un seul petit but en 18 matchs jusqu’à samedi dernier et son doublé contre Toulouse, d’accord. Mais, encore une fois, le juger selon ce prisme de buteur reste une grave erreur de jugement. Ce n’est pas parce que le gamin formé (entre autres) au PSG ne marque pas qu’il est mauvais. Au contraire. Dans une escouade souvent plaisante à voir jouer et qui marque beaucoup (neuvième attaque du championnat) malgré son statut de promu destiné à lutter pour le maintien, « Charbo » est le garant de cet allant offensif. Parce qu'il redescend souvent pour servir de premier relais aux attaques. Parce que sa qualité technique lui permet de se débarrasser de ses défenseurs et de servir de rampe de lancement à ses soutiens offensifs (5 passes décisives cette saison). Parce que ses déviations, ses dézonages, sa vision du jeu siéent mieux au milieu du terrain. Dès lors, qu'on ne vienne pas lui reprocher de ne pas finir tout le temps les actions qu'il initie. D'autant que quand il met la main à la pâte, le bougre sait y faire. Sa reprise acrobatique contre Toulouse n'est que la petite dernière d'une jolie collection pour celui qui recherche d'abord l'esthétique. Parce que pour l'artiste brestois, marquer n'a pas tellement de valeur si le but ne s'accompagne pas d'un accomplissement technique et artistique. Bienvenue dans le monde de Gaëtan Charbonnier, il n'est pas encore trop tard pour le comprendre.