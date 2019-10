Obraniak sur une liste LR pour les municipales de Lille

3

J’ai confié la responsabilité du projet sport à mon ami @Ludo_Obraniak que je remercie chaleureusement.Nous reviendrons rapidement vers vous pour bâtir un projet sportif ensemble qui répondra aux attentes des Lillois. #CestLeMoment #Lille2020https://t.co/EeagGenBSm — Marc-Philippe Daubresse (@DAUBRESSE_MP) October 20, 2019

AAF

Ludovic O-bras droit.Retraité depuis un peu plus d'un an, Ludovic Obraniak n'a pas choisi, pour sa reconversion, de se contenter d'un poste de consultation à la radio. Non : l'ancien international polonais veut, comme les illustres Romário ou George Weah, se lancer en politique.Mais contrairement au Brésilien ou au Libérien, pas question de briguer un mandat national. Il faut commencer petit. Et quoi de mieux qu'une bonne élection municipale pour se lancer dans le grand bain ? Ce dimanche, Obraniak a ainsi annoncé, via une interview accordée à 20 minutes , qu'il figurerait sur la liste de Marc-Philippe Daubresse, candidat Les Républicains aux municipales de Lille. L'ancien - très bref - ministre (deux mandats de sept mois, le premier au logement et le second à la jeunesse, en 2004 puis en 2010) a confié à l'ancien joueur du LOSC la partie «» de son programme., a confié Obraniak à» Et concernant l'orientation politique du candidat pour lequel il s'engage ? «Si le sport n'a pas de parti, la victoire en a souvent un. Et à Lille, depuis 1955 sans discontinuer, c'est le Parti socialiste. Pas sûr que ce soit le bon cheval, pour Ludovic Obraniak.