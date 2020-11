Objectif C3 pour tous !

Il faut po-si-ti-ver. A priori Lille est bien parti pour se qualifier en 16es de C3. C’est ce qu’on espère aussi pour Nice, ainsi que pour l’OM et Rennes, éliminés de la C1. Et même enfin pour le PSG, pas si bien placé ! Une aubaine pour le foot français qui n’a jamais remporté la coupe sans oreilles...

L’étincelle Verratti...

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est ce qu’écrivait Vincent Duluc, le 6 novembre dernier, au lendemain d’un troisième acte européen exécrable pour les clubs français. Pas faux. Sauf qu’à court terme, entre autres séquelles économiques, l’image dégradée de nos équipes altèrera leur attractivité sur le marché des transferts : qui voudra venir dans le « grand OM » qualifié en C1 si c’est pour s’y couvrir de ridicule ? Après la troisième semaine des coupes d’Europe, on pensait avoir touché le fond, mais aujourd’hui, après la quatrième, on se rend compte qu’on creuse ! À tel point que pour se rassurer, il faut commencer à envisager désormais que les cinq clubs français se retrouvent en Ligue Europa, histoire d’exister encore un peu dans le foot continental. Avant de revenir brièvement sur le contenu des cinq rencontres françaises, il convient de faire un peu de comptabilité, axée d’abord sur la cinquième soirée de C1 à venir... Marseille et Rennes sont déjà officiellement éliminés. Au moment des tirages, on se doutait bien qu’ils n’avaient pratiquement aucune chance d’accéder aux 8. C’est confirmé. Pas le niveau, tout simplement. L’OM défait 0-2 à domicile face à Porto, a donc établi un triste record de 13 défaites d’affilée en C1 depuis 2012. Le 13 étant le département des Bouches-du-Rhône, les Olympiens ont donc été « raccord » . Bravo.Plus sérieusement, l’OM peut limiter en partie cette(dixit Thauvin avant la rencontre) en se reversant en C3 avec une victoire sur l’Olympiakos la semaine prochaine par un 2-0 minimum. Problème : AVB est moyennement motivé par la sous-coupe :Texto ! Rennes battu 1-2 à domicile face à Chelsea aura besoin d’un nul 1-1 minimum à Krasnodar pour passer devant les Russes et prendre, comme l’OM, la troisième place. Le PSG, maintenant... Paris brûle-t-il ? Oui, en partie. Derrière son ballottage favorable sur Leipzig, deuxièmes avec 6 points chacun, mais avec une meilleure différence particulière pour les hommes de Tuchel, le PSG est en fait en grand danger. Car si Leipzig gagne ses deux derniers matchs et que Paris perd à MU, les Parisiens seraient éliminés ! Même un nul à Old Trafford pourrait reléguer le club de la capitale à la troisième place. Scénario impossible ? Hélas, non.Ce PSG actuel, déjà défait à Monaco (3-2) et vainqueur 1-0 contre le RB Leipzig grâce à un péno tombé du ciel (, dixit Mickaël Madar), ne pourra pas gagner à Manchester. Il suffira à Ole Gunnar Solskjær de reproduire le même schéma tactique qu’à l’aller au Parc (pressing agressif, bloc étanche et défense renforcée) pour neutraliser un Paris déjà à la dérive. Incapable désormais d’assurer un minimum de possession, Paris n’est même pas en mesure de jouer en « transition » ! Mardi, au Parc, le RBL offrait toute latitude pour mener des contres mortels avec ses rampes de lancement (Di María, Neymar) et ses flèches (Neymar encore, Mbappé puis Kean). Que dalle ! Ce PSG amorphe, recroquevillé et coupé en deux selon un 7-0-3 inopérant, n’a rien à espérer à Manchester. Mbappé, muet depuis des lustres en C1, ne stagne plus. Il régresse. Reste plus qu’à prier Saint-Marco pour que Verratti (très bon à son entrée à la 80) sauve Lutèce.Le léger mieux observé au Vélodrome contre Porto laisse entrevoir une amorce de rebond pour des Olympiens qui auront au moins un peu tenté (tête de Benedetto sur le poteau). Idem pour Rennes, embourbé en L1, qui est monté paradoxalement en puissance face à Chelsea en faisant quasi jeu égal. Reste l’inexpérience coupable de ces deux pertes de balle (Doku puis Grenier) payées cash en C1 par les deux buts anglais. On regrettera l’absence de Nayef Aguerd dont le jeu de tête offensif (sur corners, où Guirassy a d’ailleurs marqué) et défensif (sur le but aérien de Giroud) aurait pu aider le club breton. Dans cette C1, Rennes est mort debout. C’est tout à son honneur... En C3, on passera vite sur des Niçois sans projet de jeu clair et encore baladés, mais à domicile, par le Slavia Prague (1-3)... Mathématiquement, une victoire à la réception de Leverkusen la semaine prochaine relancerait les Aiglons pas encore rayés de la carte. Alors prions Saint-Khéphren..., déplorait Vieira après la rencontre. Non, Patrick ! Ce ne sont plus des détails, mais des gouffres béants que Nice laisse entrevoir dans le jeu, dans la construction comme dans sa défense (deux buts de la tête, dont un sur corner). Et puis se priver de Lees-Melou et de Thuram durant tout ce match, ça rime à quoi ? Lille pour finir : mention « assez bien » pour un nul à domicile face à Milan (1-1). Si Bennacer, dépositaire du jeu, a bien été contenu, le LOSC a découvert que face à une adversité tactique plus relevée qu’en L1, il ne peut se passer de son détonateur Renato Sanches. Et que la très bonne paire Fonte-Botman souffrira de nouveau (manque de vitesse et alignement aléatoire, par moments) au fur et à mesure que le niveau de la compétition montera. Mais pour goûter à ces charmants désagréments, les Dogues (toujours leaders du groupe H) seraient bien inspirés de battre le Sparta Prague, vainqueur 4-1 face au Celtic. Car il faut toujours se méfier des Praguois. Pas vrai, Patrick ?