Nuremberg surprend le Bayern

Nuremberg (4-2-1-1) : Mathenia - Bauer (Iličević, 88e), Mühl, Ewerton, Leibold - Behrens, Erras - Matheus Pereira, Kerk - Löwen (Margreitter, 82e) - Ishak (Tillman, 72e). Entraîneur : Boris Schommers.



Bayern (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martínez (Rodríguez, 57e ; Davies, 72e) - Goretzka, Thiago - Müller (Gnabry, 46e), Coman - Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovac.

Occasion manquée.Après la baffe sèche enquillée par Dortmund ce samedi face à Schalke, le Bayern avait l’occasion de prendre ses distances avec son rival de la Ruhr et de faire un grand pas vers un septième titre d’affilée. Au final, face à la lanterne rouge, lerepart avec un petit point arraché dans la douleur. Au terme d’une première mi-temps plutôt terne, la partie peine à reprendre en raison de jets de fumigènes sur la pelouse en provenance du parcage munichois. Dans la foulée, Matheus Pereira parvient à ouvrir le score en trompant un Sven Ulreich couché après avoir repoussé une puissante demi-volée d’ Eduard Löwen Le Bayern entame alors sa montée en puissance et égalise par l’entremise de Serge Gnabry , entré à la pause à la place de Thomas Müller . Avec ce pion, l’international allemand entre dans le petit club des joueurs ayant marqué au moins dix buts en trois saisons pour trois clubs différents. Rentré sur le terrain peu avant l’heure de jeu, James Rodríguez est remplacé par Alphonso Davies au bout de seulement un quart d’heure dans l’incompréhension la plus totale. Le Bayern a le tournis, et manque de prendre le bouillon lorsque le Canadien provoque un penalty à une minute du terme. Heureusement pour le, la tentative de Tim Leibold s’écrase sur le poteau d’Ulreich.Le Bayern n’est plus qu’à deux points devant Dortmund (sur cinq possibles). Vainqueur psychologique de ce derby bavarois, Nuremberg manque cependant l’occasion de revenir à trois points de la place de barragiste et reste englué dans la zone rouge.