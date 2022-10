Nuno Tavares, le piston à sa maman

À 22 ans, Nuno Tavares réalise un début de saison canon avec l'OM. À l'image de ses accélérations, de ses frappes et de sa puissance. Il aura pourtant fallu batailler, pour que ce grand timide, mélomane, parvienne à franchir ses nombreux plafonds de verre, protégé par une mère omniprésente. Récit d'un garçon qui a appris sur le tas.

Le saviez-vous ? Très en forme en ce début de saison, le Marseillais Nuno Tavares est aussi un grand passionné de violoncelle. : @Canal_11Oficialpic.twitter.com/9yKzqT0U6R — Trivela (@Trivela_FR) September 6, 2022

Le couloir de l'amour

Défendre en attaquant

« Je suis venu à Marseille pour, enfin, pouvoir jouer à mon poste. »

Work in progress

Dans un monde parallèle, c’est avec le maillot vert du Sporting que Nuno Tavares aurait pu entrer dans le stade Vélodrome pour disputer ce match de Ligue des champions, et non avec la tunique de l’Olympique de Marseille. Un fantasme qui n’est pas passé loin d’être une réalité. Car si le latéral gauche portugais a fait ses débuts en professionnel avec Benfica, c’est bien le club rival qui a, en premier, détecté le talent du bonhomme. Ancien entraîneur des jeunes au SCP, Tiago Fernandes se rappelle comme si c’était hier l’arrivée de Nuno Tavares chez lesEt si du côté de son premier club de Casa Pia, Tavares jouait le plus souvent ailier, au Sporting, celui qui évoluait alors avec son pote Rafael Leão était le plus souvent latéral gauche,. En bref : dès son plus jeune âge, l'adepte de futsal avait déjà cette faculté à apporter le danger vers l’avant., s’émerveille encore aujourd’hui Tiago Fernandes.Malheureusement pour les Lions, l’aventure ne durera que trois ans.Pourtant, les dirigeants ont tout fait pour conserver leur joyau., enchaîne Fernandes.Pour Maria Amélia, c'est d’abord l’école, puis la musique et enfin le sport.Il faut dire que le fiston excelle au violoncelle et au piano. Et le football alors ? Pas de quoi déranger l'intéressé en réalité, pas vraiment obnubilé par le ballon rond, au contraire de son frère aîné Edson. Mais le temps faisant bien les choses, c’est la troisième voie que le jeune Nuno a décidé de suivre. Tout simplement car le talent était trop évident.Compliqué d'imaginer l'inverse, tant partout où il sera passé, Nuno Tavares a su séduire son monde. Entraîneurs, coéquipiers ou supporters, tous séduits par cet amoureux des chiens . De la vitesse, une capacité à alterner les allers-retours sur son couloir et une frappe de mule lui ayant déjà permis de planter trois buts avec l’OM, voici le cocktail présenté par Nuno depuis ses débuts, en 2019. Coach des jeunes du Benfica entre 2002 et 2017, João Tralhão en a vu passer, des talents. Et malgré cela, lui aussi est tombé sous le charme du jeune homme lorsqu'il l’a eu sous ses ordres en U19 :Comme beaucoup, l’ancien adjoint de Thierry Henry à l’AS Monaco a été tenté de le faire jouer plus haut sur le terrain, mais n’a finalement jamais franchi le pas :C’est pourtant pour ses capacités offensives que ses différents techniciens l’ont toujours installé dans leur onze de départ. Pourtant, de Bruno Lage à Mikel Arteta en passant par Jorge Jesus, tous ont surtout placé Nuno Tavares sur le banc, avant de le ressortir en fin de saison. Et souvent le problème était le même : la rigueur défensive.Souvent surclassé et chouchouté dans ses jeunes années, Nuno Tavares a longtemps été enfermé dans sa bulle d’acquis. Élément nourri par le talent indéniable d'un ado décrit comme le plus fort de sa génération. Insuffisant, malgré tout, pour ne pas laisser transparaître quelques fragilités. D’abord sur le terrain, avec une hypertrophie tactique portée sur l’attaque, conséquence de prédispositions offensives nées à Casa Pia. Il a donc fallu à ses entraîneurs rappeler les bases du poste de latéral, en retard sur son apprentissage défensif., soutient João Tralhão.Peu à son aise pour faire les efforts, le dénommé, pour sa vitesse supersonique et en référence au jeu vidéo éponyme, a donc pâti de ses propres qualités. Une donne déjà visible à Benfica, alors que le club songeait à le replacer en ailier. Tralhão :Une manière d’illustrer des manques tactiques parfois criants, mais également de cerner un caractère trop tendre, n’ayant cessé de jouer quelques tours à ce. Il faut dire qu’en dépit de la carapace musculeuse du Lisboète (1,84 mètre, 78 kilos), la timidité a pris le pas sur de nombreux aspects. L’impact défensif en tête. Une facette entrevue dès l’enfance, surprotégée par une mère poule, comme le rappelle Tiago Fernandes :Cocon familial idéal donc, mais contexte difficile pour affirmer certains traits de personnalité, nécessaires au développement d’un défenseur à l’adolescence et, surtout, en centre de formation.Malgré son statut de footballeur aujourd’hui aguerri, Nuno Tavares ne semble donc pas en avoir terminé avec ses aspérités. De quoi donner l’occasion aux supporters d’Arsenal (où il a débarqué en 2021) de l’affubler du sobriquetà chaque duel perdu ou de voir Jamie Carragher en faire l’une des principales causes des échecs londoniens., martelait l’ancien défenseur de Liverpool, aujourd’hui consultant pour Sky Sports.À tort ou à raison, lea en tout cas mis le doigt sur les gaps restants à franchir pour le Portugais afin de s’imposer, au moins, en Premier League. Incapable de pousser une gueulante ou de faire preuve d’à en croire ses coachs, le coureur fou n’a, malgré tout, pas fini de polir son talent.João Tralhão en est en tout cas certain, lui qui a pu assister à l’évolution progressive de son protégé :Le joli résumé, finalement, pour un diamant brut ne demandant qu’à être taillé à sa juste mesure. Pour preuve, à son arrivée à l’OM, il réclamait de la patience, pour gagner en régularité :Discours rassurant pour les supporters marseillais, qui n’attendent désormais qu’un destin à la William Saliba : refoulé par lespour mieux briller sur la Canebière.

Par Adel Bentaha et Steven Oliveira

Propos de Tiago Fernandes et João Tralhão recueillis par SO, sauf Jamie Carragher et Nuno Tavares.