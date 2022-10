Nuno Mendes absent un mois

BG

Si lui dire de croiser les jambes est actuellement une mauvaise idée, que quelqu'un lui dise au moins de croiser les doigts.Touché à la cuisse pendant le match de Ligue des champions contre le Benfica (1-1), le latéral gauche du PSG Nuno Mendes avait dû laisser sa place prématurément. Juan Bernat l'avait remplacé, et c'est alors tout un peuple parisien et tout un peuple portugais qui ont commencé leurs prières. Le gaucher de 20 ans a reçu les résultats de ses examens médicaux jeudi en fin de journée, et même si à son âge, il est possible de récupérer plus vite que prévu, cela pourrait faire juste pour la prochaine Coupe du monde. Les médecins du club parisien ont estimé que leur joueur en avait pour trois semaines à un mois de repos, en sachant qu'après un processus de récupération, il faut relancer la machine et se reprendre le rythme. Pour être dans la liste de Fernando Santos, le sélectionneur portugais, Nuno Mendes va devoir cravacher et prendre sa convalescence très au sérieux.Une mauvaise nouvelle aussi bien pour le Portugal que pour le PSG, tant le chouchou des supporters parisiens fait du bien dans son couloir cette saison.