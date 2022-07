Nuno Espirito Santo proche d’un retour sur un banc en Arabie saoudite

Nuno Espírito Santo apontado a sucessor de Cosmin Contra no Al-Ittihad https://t.co/0ZUi8lr5Gx — O Jogo (@ojogo) July 2, 2022

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et ça continue encore et encore.Plus ça va aller, et plus on va finir par se demander s’il est possible de refuser les ponts en or des écuries de la Péninsule arabique aux entraîneurs et joueurs expérimentés qui ont fait leurs gammes en Europe. Récemment, c’est l’ancien tacticien portugais de Gil Vicente Ricardo Soares qui s’est engagé avec le club égyptien Al Ahly. Dans les petits papiers de ce mercato estival, il se dit aussi que Rudi Garcia serait tout proche de signer un contrat de deux ans avec Al-Nassr, club de Saudi Premier League, en Arabie saoudite . La dernière rumeur nous vient de FootMercato, confirmée par le quotidien portugais: libre depuis son départ de Tottenham en 2021, Nuno Espirito Santo se serait envolé ce dimanche matin en Arabie saoudite pour finaliser les derniers détails de son contrat avec Al-Ittihad FC.C'est que le début, d'accord, d'accord...