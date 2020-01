Paris bute sur le Rocher

Au terme d'une rencontre plaisante et riche en occasions, le PSG et Monaco se sont quittés bons amis au Parc des Princes en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Si Neymar a une nouvelle fois régalé en étant impliqué sur les trois pions parisiens, Paris va devoir bosser d'urgence ses automatismes défensifs. En face, pour la première de Robert Moreno dans le championnat de France, l'ASM peut repartir de la capitale avec de bonnes bases de travail pour la suite.

Monaco tient le choc, Neymar régale

No Slimani, No Party

PSG (4-3-3) : Navas - Thiago Silva, Marquinhos, Meunier, Bernat - Verratti (Paredes, 80e), Gueye - Neymar, Di María (Sarabia, 80e) - Mbappé, Icardi (Cavani, 85e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Monaco (4-2-3-1) : Lecomte - Ballo-Touré, Maripan, Glik, Henrichs - Fàbregas (Slimani, 62e), Bakayoko - Golovin, Gelson Martins (Aguilar, 82e), Keita Baldé - Ben Yedder (Adrien, 85e). Entraîneur : Robert Moreno.

Lors de la dernière décennie, les PSG-Monaco ont souvent fait office de duel au sommet pour une Ligue 1 qui a longtemps misé sur ses deux têtes d’affiche pour exporter sa tambouille au-delà des frontières. On avait hâte, d’ailleurs, de revoir ce 4-4-2 parisien à l’œuvre après la déculottée infligée à Saint-Étienne en Coupe de la Ligue. On avait aussi hâte de voir la première de Robert Moreno en Ligue 1 et d'observer les premiers travaux de son AS Monaco. Au bout du compte, toutes les promesses ont été tenues et ont accouché d'une véritable affiche aux deux constats majeurs : l’ASM n’a rien à faire en milieu de tableau et Paris a un mois pour bosser intensivement et défensivement sa nouvelle recette.Temps idéal pour un mois de janvier, pelouse magnifique, un Parc des Princes bien garni, ce PSG-Monaco se présente sous les meilleurs auspices au coup d'envoi. D’entrée, pour sa 300avec le PSG, Marco Verratti trouve Neymar qui crucifie Benjamin Lecomte et lance Paris (3). Monaco est étouffé, le spectre d’une déculottée similaire à celle reçue par Sainté ce mercredi pointe déjà le bout de son nez. Ce sera finalement tout le contraire. Le 4-2-3-1 mis en place par Robert Moreno, avec Wissam Ben Yedder dans une position de neuf et demi, exploite les nombreux espaces laissés par le 4-4-2 parisien et va rapidement payer. À la suite d'un ballon délicieux glissé par Cesc Fàbregas, Ben Yedder est percuté par Keylor Navas, mais peut compter sur Gelson Martins pour terminer le travail (8).Paris est surpris, totalement hors du coup défensivement, et à la suite d'un beau une-deux Baldé-Golovin, Ben Yedder enrhume Bernat et fait exploser un parcage monégasque en transe (13). Les occasions pleuvent, et si Neymar oblige Lecomte à une horizontale sur coup franc, Keita Baldé manque lui son face-à-face avec Navas. La punition parisienne arrive dans la foulée : trouvé dans la surface, Neymar tire sur la jambe de Fodé Ballo-Touré et égalise (23). Monaco n’abdique pas, Kamil Glik fracasse le poteau droit parisien sur corner, Aleksandr Golovin oblige Navas à se coucher, mais encore une fois, le couperet va tomber sur la tête des Monégasques. Gelson Martins défend comme un bleu devant Mbappé dans sa surface et concède un penalty. Neymar ne tremble pas (42), et à la pause, Paris mène la danse.Au retour des vestiaires, le PSG reprend sa marche en avant, et Neymar, seul au point de penalty, tombe sur un Lecomte autoritaire qui le prive de triplé. Les minutes s’égrènent, Monaco est de plus en plus coupé en deux, et Robert Moreno décide de passer en 4-4-2 en sortant Fàbregas pour Islam Slimani. Choix payant, puisque l’Algérien récupère un ballon de Gelson Martins et va fusiller Navas (70) avec l’approbation de la VAR (Marquinhos le remet en jeu sur son intervention). En face, les hommes de Thomas Tuchel galèrent à apporter le danger sur la cage de Lecomte. Slimani, de la tête, n’est pas loin de glacer l’ambiance, mais Navas veille. Dans le temps additionnel, Kylian Mbappé, plutôt maladroit ce dimanche soir, manque le coche et surtout d'offrir la victoire à Paris. Au coup de sifflet final, au-delà du beau spectacle, Paris a encore du boulot derrière, et Monaco repart en Principauté avec pas mal de motifs de satisfaction dans ses bagages. D'autant plus qu'une revanche l'attend dans trois jours à Louis-II.