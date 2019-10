Nul fou entre la Lazio et l'Atalanta

43

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Caicedo, 78e) - Marušić (Patric, 45e), Milinković, Parolo (Cataldi, 45e), Luis Alberto, Lulić - Correa, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Toloi, Palomino, Masiello - Hateboer, Pašalić (De Roon, 60e), Freuler, Gosens - Gómez - Malinovskyi, Muriel (Iličić, 64e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Match fou à l'Olimpico.Trois jours avant son déplacement à l'Etihad Stadium de Manchester City en Ligue des champions, l'Atalanta n'a pas réussi à aligner une quatrième victoire de rang en championnat sur la pelouse de la Lazio (3-3). Pourtant auteurs d'une première période fantastique, au cours de laquelle laplante à trois reprises grâce à un doublé de Muriel (23,28) et un pion de Gómez (37), les Lombards vont finir par s'écrouler en seconde période.Apathiques, les coéquipiers de Gómez vont concéder un premier penalty peu après l'heure de jeu transformé par Immobile (69). Quarante et une secondes plus tard, sur l'engagement, Correa est servi en profondeur et achève Gollini d'une mine sous la barre (70). Le chaos s'installe, l'Atalanta manque à deux reprises de tuer définitivement la rencontre, et Immobile, encore lui, obtient et transforme un penalty dans les dernières secondes du temps additionnel (90+2) pour sauver les. Oui, l'Atalanta peut avoir des regrets.