Nul explosif entre la Fiorentina et l'Atalanta

Fiorentina (3-4-1-2) : Lafont - Ceccherini, Milenković, Hugo - Dabo, Benassi, Veretout, Biraghi - Gerson - Muriel, Chiesa. Entraîneur : Stefano Pioli.



Atalanta (3-4-1-2) : Berisha - Toloi, Palomino, Mancini - Hateboer, de Roon, Pašalić, Castagne - Gómez - Iličić, Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Feu d'artifice à l'Artemio Franchi. Après le triste Lazio-Milan de la veille , la manche aller de l'autre demi-finale de la Coppa, qui a opposé la Fiorentina et l' Atalanta ce mercredi soir en Toscane, a été explosive (3-3). D'entrée, ladécide de casser l'ambiance, sous la houlette de Papu Gómez et d'Iličić, en punissant Lafont à deux reprises (16), (18). Mais pour sa centième en pro sous le maillot de la, Chiesa sort de son chapeau et relance les siens un quart d'heure plus tard. Il est imité dans la foulée par Benassi (36) qui clôt un premier acte enlevé. Le rythme reste le même au retour des vestiaires, et comme lors du premier acte, c'est l' Atalanta qui reprend la course en tête grâce à un tir puissant signé De Roon (58).L'équipe de Gasperini pense alors se diriger vers un résultat confortable pour le retour, mais l'intenable Luis Muriel rattrape l'équipe bergamasque par le col à dix minutes du terme. Le sixième but de l'international colombien depuis son retour en Italie cet hiver permet à la Fio' d'y croire encore, elle qui devra s'imposer dans deux mois lors de la manche retour à Bergame pour voir les portes de la finale. Ou bien faire un nul en inscrivant minimum quatre pions, ce qui est aussi dans ses cordes.