Ntep a signé à Guingamp

PEAG Ntep.Libres comme l'air depuis la fin d'un prêt à Kayserispor (six matchs disputés cette saison) et une rupture de contrat avec Wolfsburg en février, l'ex-Auxerrois et Rennais Paul-Georges Ntep (27 piges) et ses cuisses de sprinteur se sont engagés pour une saison avec Guingamp , huitième de Ligue 2 à l'issue de la saison 2019-2020.Repassé par la Ligue 1 l'espace de six mois mitigés à Sainté en 2018 (treize apparitions, un pion) l'international... franco-camerounais, abonné à l'infirmerie depuis de longues années et placardisé en Allemagne (avec une saison blanche en 2018-2019), essaiera encore une fois de se relancer dans l'antichambre. Une signature qui porte le sceau de Xavier Gravelaine, nouveau directeur du football du club costarmoricain.Oui, c'est aussi la crise pour les annonces de signature.