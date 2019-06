Nsoki serait proche de quitter le PSG

4

VLU

Encore un titi sur le départ.Selon les informations de, le jeune défenseur central du PSG (20 ans) serait tout proche d’un départ du PSG. Les deux parties auraient récemment échangé et convenu d’un départ. Le quotidien français annonce qu’à ce jour, un transfert « sec » serait l’issue la plus probable pour le joueur formé au PSG à qui il reste encore deux années de contrat.Nsoki, qui a disputé quinze matchs cette saison, dont douze en championnat, est convoité de longue date par Lille et Marseille. Ces deux clubs, auxquels s’ajoute un troisième dont l’identité n’a pas filtré, pourraient dépenser entre six et huit millions d’euros pour s’attacher les services de l’international Espoirs.Il n'est déjà plus question que le PSG fasse plus attention à ses jeunes talents ?