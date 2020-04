Nouvelles révélations embarrassantes pour le FC Barcelone

#EXCLUSIVASPORT #FCB PWC reconocerá que la contratación de i3 Ventures está fuera de mercado y que las facturas se trocearon https://t.co/sPFntwJZw8 — Diario SPORT (@sport) April 12, 2020

Ça se gâte au Barça.Ce samedi soir,a révélé de nouvelles informations compromettantes liées au «» . Le média catalan affirme avoir pu accéder aux premières conclusions de l'audit actuellement mené par PWC sur les comptes du club. Parmi ces conclusions, quatre points seraient particulièrement douteux :1) La société de communication I3 Ventures aurait perçu une rémunération de 980 000 euros, bien supérieure aux prix du marché espagnol qui se situent entre 120 000 et 150 000 euros.2) Le recours à cette société uruguayenne est étrange : le système bancaire uruguayen est particulièrement opaque et le FC Barcelone aurait obtenu des prix plus intéressant en Espagne.3) Les factures de la prestation ont été divisées en cinq afin de les réduire à 198 000 euros. Les factures de 200 000 euros ou plus nécessitant l'accord d'une commission de contrôle interne.4) Les cinq contrats en possession du club sont issus de cinq sociétés différentes, toutes reliées à I3 Ventures, mais avec des clauses et libellés similaires.Ces nouvelles révélation tombent très mal pour le club. En réaction au «» , le président Bartomeu fait déjà face à un désaveu collectif de la part de dirigeants du club et est attaqué dans la presse par un vice-président démissionnaire.