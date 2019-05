Envie de jouer aux différents jeux FDJ en ligne (EuroMillions, LOTO, BINGO, Keno, jeux de grattage, etc.) ? C'est possible sur la nouvelle application FDJ ! On vous dit dans cet article comment télécharger l'application FDJ ?

Découvrez la nouvelle application FDJ

Comment télécharger l'application FDJ ?

Suivez ces quelques étapes pour télécharger votre appli mobile FDJ

Envie de jouer en ligne de suite sur l'appli FDJ ?

Vous avez l'habitude de jouer aux différents jeux de la FDJ, que ce soit en ligne ou dans les points de vente, et vous n'avez pas encore laRetrouvez dans une seule et même application la possibilité de jouer :- au LOTO® (Un jackpot de 2 M€ minimum et 10 codes gagnants à 20 000€ tirés au sort à chaque tirage).- à l'EuroMillions (Un jackpot de 17 M€ minimum et 1 millionnaire tiré au sort à chaque tirage avec le code My Million + des Super Jackpots à 130 M€ minimum, et des tirages exceptionnels de 25 à 50 millionnaires).- KENO Gagnant à Vie® (2 tirages par jour pour tenter de gagner jusqu'à 100 000€ par an à vie).- BINGO LIVE® (Plusieurs ambiances et plusieurs salles de jeux disponibles avec un jackpot minimum de 100 000€ pour Bingo 100 000).- Les jeux ILLIKO® (Retrouvez vos jeux de grattages préférés comme Millionnaire, Cash et Astro mais aussi des jeux exclusifs comme Mini Ruche d'Or).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ depuis votre mobile, c'est très facile.- Vous êtes redirigé vers l'application officielle FDJ (sur iTunes, Google Play, etc.)- Téléchargez l'application sur votre mobile- Créez votre compte joueur (si ce n'est déjà fait) depuis votre mobile- Jouez à vos jeux préférés FDJ directement depuis cette appli mobileEn plus d'avoir accès à tous ces jeux, vous allez pouvoir :- Consulter tous les résultats des différents tirages (EuroMillions, LOTO, etc.)- Préparer vos flash codes pour jouer très rapidement en point de vente- Retrouver facilement en un clic toute votre historique de jeuxet vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Bonne chance à tous !