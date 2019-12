Nouveau record de précocité pour Ansu Fati

AAF

In-Fati-gable.D'habitude au Barça, c'est Leo Messi qui bat les records à la pelle. Mais en son absence face à l'Inter, ce mardi soir, il a bien fallu que quelqu'un prenne le relais. Entré en jeu à la 85minute, le jeune prodige catalan Ansu Fati n'a eu besoin que de deux minutes pour débloquer le match en inscrivant le but de la victoire, son tout premier en Ligue des champions, d'une superbe frappe à ras de terre. À dix-sept ans et 40 jours, il est par la même devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la C1, devant le Ghanéen Peter Ofori-Quaye (17 ans et 195 jours au moment de son premier but européen avec l'Olympiakos).Un nouveau record de précocité pour celui qui a tout récemment obtenu la nationalité espagnole . Cette saison, Ansu Fati est également devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça à débuter en Liga, le plus jeune en Champions League et le plus jeune buteur de l'histoire du club. Le tout sans avoir même signé son premier contrat professionnel avec le club Blaugrana Qu'est-ce que ça va être quand il sera pro.