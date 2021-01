Nouveau dauphin, Leicester cogne Southampton

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Justin, Evans, Fofana (Söyüncü, 53e), Castagne - Ndidi, Tielemans - Albrighton, Maddison (Ayoze Pérez, 76e), Barnes - Vardy (Iheanacho, 90e) Entraîneur : Rodgers



Southampton (4-4-2) : McCarthy - Bertrand, Bednarek, Stephens, Walker-Peters - Smallbone (N'Lundulu, 61e), Ward-Prowse, Diallo (Valery, 87e), Armstrong - Walcott, Adams (Long, 71e) Entraîneur : Hasenhüttl

Grâce à son hermétisme et une étincelle de la perle Maddison, Leicester a fait le job à la maison en remportant son duel face à desorphelins d'Ings et Djenepo. Avant l'alléchant Liverpool-Manchester United de dimanche, lessont deuxièmes.Du rythme, de la justesse, des espaces, il y avait tout ce qu'il faut pour que ce choc d'outsiders ambitieux soit des plus sapides. Mais on a quelque temps cru qu'il manquerait l'étincelle qui enflammerait tout ça, la faute à un Barnes trop gentil avec le portier deset à un Adams, en face, qui fait briller le roc Schmeichel pour sa 400dans le but des. Mais c'était compter sans Tielemans, qui craque une mèche que Maddison transforme en mine sous la barre pour ouvrir la marque. À la mi-temps, Leicester est devant à la malice.Alors Southampton patine, ronronne, et peine à trouver un second souffle qui pourrait faire tanguer la troupe de Rodgers. Ça profite aux flèches Barnes et Maddison qui s'éclatent en contre, sans faire le break, la faute à un sauvetage sur sa ligne de Bednarek (74). Pas dans son assiette, Vardy aussi se casse les dents, pourtant seul face à McCarthy (86). Et finalement, c'est l'homme en forme, Harvey Barnes, qui porte le coup de grâce aux. Hasenhüttl est à terre, mais cette fois, ce n'est pas de joie.Une bien belle opération avec la manière pour la bande de Rodgers, qui s'affirme de taille pour faire partie de l'intraitable course au trône qui se profile.