Nouveau 0-0 entre Lens et Auxerre

Lens (3-4-3) : Leca - Gradit, Diallo, Radovanović - Michelin, Gradit, Cahuzac, Gillet, Haïdara - Mauricio, Sotoca (Banza, 58e), Robail (Boli, 74e). Entraîneur : Montanier.



Auxerre (4-4-2) : Michel - Arcus, Coeff, Marcelin, Bernard - Barreto (Sakhi, 67e), Bellugou, Touré, Dugimont - Yattara (Ngando, 62e), Le Bihan (Merdji, 77e). Entraîneur : Padovani.

Et de six !Après les cinq matchs nuls et vierges de ce vendredi soir, la rencontre entre le RC Lens et l'AJ Auxerre - 17 buts chacun depuis le début de saison - s'annonçait palpitante et pleine d'entrain. Que nenni, les deux équipes se sont regardées pendant trop longtemps et partagent donc les points (0-0).En première mi-temps, la domination est légèrement lensoise, mais les deux équipes ne parviennent pas à se créer de réelles occasions. Au retour des vestiaires, les joueurs de Jean-Marc Furlan - encore suspendu - passent la deuxième, mais ni Rémy Dugimont ni Michaël Barreto ne réussissent à marquer face à Jean-Louis Leca. Philippe Montanier fait entrer Simon Banza pour réveiller son équipe, avant que l'AJA ne lance Yanis Merdji pour choper les trois points. Mais rien n'y fait, et cette affiche se termine à son tour sans aucun but inscrit.À noter la biscotte adressée à Yannick Cahuzac par son ancien coéquipier de boucherie à Bastia : Gaël Angoula.