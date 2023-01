Noussair Mazraoui incertain pour PSG-Bayern

ℹ Noussair Mazraoui fällt nach einer Covid-Infektion zunächst aus. Bei einer Anschlussuntersuchung nach dem WM-Turnier wurde in München eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt, die der Verteidiger jetzt auskurieren wird. Gute Genesung, Nous! — FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2023

VP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Début d’année mouvementé pour le staff médical du Bayern.Porté disparu depuis la fin de la Coupe du Monde, Noussair Mazraoui ne sera pas tout de suite de retour sur les terrains. Testé positif au Covid-19 pendant la compétition, l’international marocain ne s’est toujours pas remis de son infection et n’a pas accompagné ses coéquipiers en stage à Doha, comme le révèle le Bayern Munich ce vendredi. Dans son communiqué , le club bavarois précise que son joueur souffre d’unequi va l’obliger à prendre une période de repos. Le journal allemand Bild estime d’ailleurs que le latéral pourrait être absent entre 4 et 6 semaines.Mazraoui pourrait donc manquer le match aller des 1/8èmes de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et son équipe, prévu le 14 février prochain. Une absence potentielle de plus pour le Bayern, qui doit déjà gérer les forfaits de Manuel Neuer et Lucas Hernandez, et l’indisponibilité pour encore plusieurs semaines de Sadio Mané. Côté allemand, on s'active donc sur le marché des transferts pour compenser ces absences, à l'image de l'arrivée de Daley Blind ces dernières heures