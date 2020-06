Notre combiné du week-end et 150€ offerts pour tester la nouvelle appli ZEbet !

La semaine dernière, on vous a donné un 5e combiné gagnant sur les 7 derniers proposés. Ce week-end, on a choisi 2 matchs de dimanche pour tentez de vous faire encore doubler votre mise, avec 150€ offerts chez ZEbet

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vainqueur récemment de la coupe nationale et en tête de son championnat, le BATE Borisov est bien parti pour retrouver son statut d'ogre national, lui qui avait perdu son titre de champion l'an passé après 13 saisons victorieuses consécutives. Sur une série impressionnante de 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le BATE devrait logiquement s'imposer chez le 11e du classement (sur 16 équipes). Formation accrocheuse, Vitebsk patine comme la saison passée finie à la 13e place et reste sur 6 matchs sans victoire (2 défaites, 4 nuls). Avec seulement 2 points d'avance sur son dauphin, le BATE Borisov ne devrait pas lâcher ce match. Après avoir disputé seulement les tours préliminaires de la C3 en 2015, le Wolfsberger AC a enfin disputé la première coupe d'Europe de son histoire grâce à sa 3e place obtenue en championnat la saison passée. Le club qui grandit de plus en plus est 2e du classement, 5 points derrière Salzburg et 1 point devant son adversaire du jour, à la faveur d'une bonne victoire chez le Sturm Graz pour la reprise (1-2). Entraîné par Valérien Ismaël, le LASK Linz semble en revanche avoir pris un gros coup sur la tête. Pénalisé de 6 points pour avoir organisé des entraînements sans autorisation pendant l'épidémie de covid-19, le club a perdu la tête du classement et son match de reprise joué à domicile face à une équipe d'Hartberg qu'elle avait dominé deux fois sur leurs deux précédents duels. Accusant le coup, le LASK devrait avoir du mal à s'imposer ce dimanche.