Nos vœux pour les clubs de Ligue 1

L’année 2022 arrive à grands pas et, avec elle, sa litanie de vœux, que l’on entendra un peu partout jusqu’au 31 janvier. La santé, le bonheur, le succès... C’est bien beau tout ça, mais que peut-on souhaiter aux vingt clubs de Ligue 1 ? Voici notre carte, spécialement confectionnée pour eux.

2 – Hugo Ekitike est le 2e joueur dont le nom de famille est un palindrome à marquer en Ligue 1 au 21e siècle après Hassane Alla avec Le Havre en décembre 2008. Kayak. #SRFCSDR pic.twitter.com/JM9vEZ62lu — OptaJean (@OptaJean) September 13, 2021

On souhaite auque Lionel Messi dépasse Brendan Chardonnet au classement des buteurs de L1. Et qu’il marche assez vite pour éviter aux siens un crash intersidéral en C1.On souhaite àque Calvin Stengs et Justin Kluivert rejoignent Dick van Dijk au panthéon despassés chez les Aiglons. Mais pour l’instant, ils se rapprochent davantage du parcours de Luigi Bruins (non, Wesley Sneijder n’a jamais joué au Gym, on refuse d’y croire).On souhaite àde vivre une phase retour à distance raisonnable des jets de bouteilles. Et d’être à jamais le premier à remporter la Ligue Europa Conférence.On souhaite àque Bruno Genesio réussisse ce qu’il a toujours su faire avec Lyon : finir dans le top 4, voire mieux. Après tout, son équipe vient de s’imposer 3-0 chez Tottenham, non ? On souhaite àde prolonger Téji Savanier , au moins jusqu'en 2032. Et que la Butte Paillade n’ajoute pas une grève contre le pass vaccinal à celle qu’elle mène déjà face au pass sanitaire.On souhaite àde ne plus offrir des pénos à ses adversaires (déjà sept, personne n’est plus généreux). Et que son nouvel entraîneur ne considère pas Wissam Ben Yedder comme un vulgaireOn souhaite àque ses supporters continuent de parler des déboulés de Moses Simon, de lade Ludovic Blas ou des parades d’Alban Lafont. Parce que sinon, ils se remettront à parler de Waldemar Kita, et le ton ne sera plus du tout le même.On souhaite àde trouver la perle rare, la recrue tant attendue par tout un peuple : un jardinier, capable de prendre soin de la nouvelle pelouse qui vient d'être posée à Pierre-Mauroy On souhaite àde ne pas en vouloir au gouvernement d'avoir imposé le retour de la jauge dans les enceintes sportives. Au moins, il y a peu de chances que le derby prévu mardi en Coupe de France parte autant en sucette que celui disputé en championnat On souhaite àque la paire Ajorque–Diallo reste l'une des plus prolifiques de Ligue 1 (17 buts à eux deux). Et si Kevin Gameiro veut y mettre son grain de sel de temps en temps, on ne dit pas non.On souhaite à de conserver Mohamed-Ali au Cho durant le mercato. Et qu’Azzedine Ounahi confirme son statut de crack en puissance après les fêtes.On souhaite àd’être la seule équipe à ne pas avoir écopé du moindre carton rouge à l’issue de la saison. Premier au classement du fair-play, voilà qui pourrait bien faire décrocher un sourire à Michel Der Zakarian ! Ou pas...On souhaite àde ne plus caracoler en tête du classement des buts contre son camp. Et que Jean-Michel Aulas n’ait plus à prendre la défense de ses supporters les plus insupportables.On souhaite àde pouvoir, comme Ekitike, lire son classement dans les deux sens. Bah quoi, une onzième place, ça se prend !On souhaite àde patienter au moins une saison avant de reprendre l’ascenseur. Ça nous changera de ses précédents passages éclair dans l’élite.On souhaite àque Mohamed Bayo évite tout nouvel écart de conduite . Car sans lui, ce baptême du feu dans l’élite risque fortement de tourner au vinaigre.On souhaite àde ne pas perdre contre l’OM, le 7 janvier prochain. Parce que tout le reste, honnêtement, on s’en fout.On souhaite àde réussir à aligner une équipe crédible pendant la CAN. Et qu’ensuite, Ibrahima Niane n’attendra plus d’être tancé par Frédéric Antonetti pour décocher ses flèches.On souhaite àqu’Armand Laurienté retrouve très bientôt lesur coup franc. Il peut toujours demander conseil à Juninho, qui a beaucoup plus de temps libre désormais.On souhaite àque Pascal Dupraz dégote assez rapidement un pull porte-bonheur . Pour éviter de choper la crève, déjà. Et pour maintenir l’ASSE, accessoirement.

Par Raphaël Brosse