Nos conseils pour pronostiquer France-Allemagne sur MonPetitProno

Un résultat qui peut vous rapporter 56 points : France 2-1 Allemagne





Ce qu’on va jouer, à titre d'info : France 1-1 Allemagne

Attention. Si c’est officiellement la France qui reçoit l’Allemagne dans cette rencontre, le match se jouera bien à l’Allianz Arena de Munich. Un problème pour les Bleus ? Eh bien pas vraiment, puisque c’est dans cette enceinte que Kylian Mbappé a planté un doublé avec le Paris Saint-Germain en quarts de finale de Ligue des champions il y a quelques mois. Alors s’il a planté deux buts sous la neige avec Julian Draxler à sa gauche, une doublette Gueye-Danilo au milieu et Dagba et Bakker comme latéraux, imaginez ce qu’il peut faire avec du soleil, Griezmann et Benzema à ses côtés et N’Golo Kanté et Paul Pogba derrière lui. Et puis si Kyky n’arrive pas à planter, ses compères offensifs se feront une joie de profiter de la vitesse de Mats Hummels et d’Antonio Rüdiger. Pour autant, n’oubliez pas que le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'​Allemagne qui gagne. Enfin sauf en 2016 et 2018. Mais surtout, n’oubliez pas que vous jouez face à des supporters des Bleus qui vont tous miser sur la France. Et qu’en jouant l’inverse, vous pourrez prendre le large en cas de défaite des hommes de DD. Ou alors être le/la seul(e) à 0 point à l’issue de cette rencontre.