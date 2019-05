Norwich, retour en grâce

Quatorzième de Championship l'an passé et miné par une attaque en berne, Norwich a validé un an plus tard son retour en Premier League. Comment ? Grâce à une équipe muée en machine de guerre, et à la réussite d'un modèle tenu par le technicien allemand Daniel Farke. Brillant.

Leader créatif et modèle malin

« Il faut croire en votre modèle »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était au bout de l'été, quelques minutes après s'être fait détrousser à la maison par Leeds (0-3). Mais Daniel Farke , 42 ans, en était convaincu : «» Sur le moment, pas grand-monde n'avait voulu prendre au sérieux le coach à l'allure de berger d'un Norwich qui venait alors de commencer sa saison par un mois d'août terrible, marqué entre autres par deux défaites à domicile et un nul gratté miraculeusement sur la pelouse de Birmingham (2-2) lors de la première journée. Moins de trois mois plus tôt, Farke avait bouclé sa première saison anglaise à une anecdotique quatorzième place et par une branlée monumentale reçue à Sheffield (5-1). Qui aurait pu voir la chose arriver ?Lui, justement. Ce qu'il expliquait il y a quelques semaines, dans les colonnes du: «» Et comment : lors du dernier exercice, Norwich s'était contenté de planter 49 buts en 46 matchs. Soit trois de moins que Sunderland , relégué en League One en fin de saison. Puis, la bascule. Norwich est devenu une machine à exploser dans tous les sens, et affiche aujourd'hui la meilleure attaque de Championship (91 buts marqués, soit le meilleur total pour un potentiel champion depuis les 98 buts inscrits par Bournemouth lors de la saison 2014-2015). Potentiel champion ? Oui, Farke avait raison : ses gars étaient dans le vrai.Assez dans le vrai pour valider, avec une victoire sur Blackburn (2-1) samedi dernier, le retour desen Premier League trois ans après l'avoir quittée. Une surprise ? «» , s'est contenté de souffler un Daniel Farke ému le week-end dernier. Peut-être avant tout car l'Allemand, qui coachait encore dans l'anonymat le plus complet à Lippstadt il y a quatre ans, a réussi l'exploit de construire en quelques mois une équipe à son image : joueuse, discrète et bosseuse. Pourtant, au printemps dernier, certaines voix poussaient en interne pour voir le natif d'Ostwestflaen prendre la porte. Pas celle de Stuart Webber, le directeur sportif, arrivé d' Huddersfield Town en avril 2017 où il avait déjà bâti en silence une équipe qui aura passé deux saisons en Premier League et qui s'apprête à retrouver le Championship. À Norwich , Webber n'a pas changé de méthode, est retourné chercher un coach sur le banc de la réserve du Borussia Dortmund où avait déjà été débusqué David Wagner et où Farke bossait avant d'être débauché par les, et a décidé de lui filer une confiance absolue.Absolue, mais dépendante de certains critères financiers. Daniel Farke savait où il mettait les pieds et a dû s'adapter à une situation délicate, Norwich devant apprendre à vivre sans les millions de livres engendrés par les droits télé en Premier League. Résultat, le club a réduit sa masse salariale de 25%, s'est séparé de certains joueurs et a même été contraint de vendre l'été dernier ses meilleurs éléments (Maddison, Murphy). Dans ce contexte, comment se renforcer ? En étant malin, ce qu'a été Webber en allant chercher pour des miettes le brillant Emi Buendía à Getafe , l'ailier cubain Onel Hernández en deuxième division allemande et surtout Teemu Pukki , qui s'était foiré à Séville et au Celtic , mais qui a empilé 28 pions en 42 matchs cette saison. Plus important : Norwich a surtout trouvé plus de variété dans son jeu, comparé à un dernier exercice où Maddison était l'axe principal des offensives des. Cette fois, le danger est venu de partout et tout le monde a ramassé. Ce qui a poussé Bielsa à saluer ce leader «» après le match retour, perdu par Leeds à Elland Road en février (1-3).Un an après le titre décroché par un Wolverhampton où Jorge Mendes avait (déjà) largement dopé l'effectif, Norwich représente une certaine idée de la lutte, comme Sheffield United, l'autre promu, mais surtout de la réussite d'un nouveau modèle façon Moneyball. L'idée est, là aussi, de récupérer des joueurs oubliés – ce qui a notamment été le cas de Leitner ou de Marco Stiepermann – et de polir des jeunes pousses ( Ben Godfrey Jamal Lewis ) pour faire prospérer sportivement et financièrement le club.Farke : «» Voilà Norwich avec une récompense entre les doigts, une montée méritée et un modèle à entretenir. Rafraîchissant.