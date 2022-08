Norvège : Les supporters de Brann dansent autour d’une voiture de police pendant une traversée en bateau

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oubliez Erling Haaland, la véritable star norvégienne du moment, c'est le SK Brann Premier du classement de D2 norvégienne, le SK Brann est sur une impressionnante série d’invincibilité de 19 victoires et 3 matchs nuls en 22 matchs qui, si elle devait durer jusqu’à la fin de la saison, serait un record encore jamais vu dans l’histoire du football norvégien. Et pour espérer aller jusqu'au bout, les coéquipiers de Baard Finne peuvent compter sur le soutien de leur douzième homme. Pour faire passer le temps lors du voyage aller en ferry, les supporters du leader au classement ont décidé de descendre de leur car et d’engager une danse de la joie autour d’une voiture de police, tout ça sur le rythme des gyrophares et de la musiquede Neil Diamond.S’ils sont aussi forts pour mettre l’ambiance dans un ferry, pas étonnant que leur équipe ait remporté son match 5-0 ce lundi soir, contre Ranheim, quatrième au classement.Dommage que la Norvège ne se soit pas non plus qualifiée pour la prochaine Coupe du monde.