Ukraine dégun !

Sept ans après une nuit fondatrice contre la même Ukraine, l'équipe de France devra faire oublier un contexte bien tristoune pour ambiancer un Stade de France qui sonnera toujours aussi creux. Et pour animer tout ça, le tapis devrait être déroulé devant le centenaire Olivier Giroud.

Rappeler le passé, préparer l'avenir

« Si vous m’aviez dit que je serais centenaire à 34 ans... »

Par Mathieu Rollinger

Dans les rues de Paris, il ne faut pas tourner bien longtemps pour se voir rappeler les grandes victoires de Napoléon. Austerlitz, Wagram, Iéna, Pyramides, Friedland... Deux siècles plus tard, l’empereur Deschamps en a aussi empilé, des batailles victorieuses, et en a accroché, des médailles sur son poitrail. Pourtant, il ne restera aucune place, aucune station de métro, aucune stèle commémorative pour raviver la flamme de celle d’Ukraine, si déterminante dans la campagne qualificative pour le Brésil et dans l’imaginaire collectif soit-elle. Car ce 13 novembre 2013, jour où l’équipe de France a renversé la table dans un barrage bien mal embarqué (3-0, après une défaite 0-2 à Kiev), le vent de la libération qui a traversé le Stade de France et cettechantée à pleins poumons resteront dans les livres d’histoire., pose Olivier Giroud, une des mémoires de ce groupe bleu.Dans l’esprit de tous, c'est sur les bases de ce match que Didier Deschamps a pu chasser les fantômes de Knysna et poser les fondations de son règne à venir.Sept ans plus tard, le général est toujours en place. Et c’est le même adversaire qui lui est proposé à Saint-Denis dans un contexte diamétralement différent. Il s’agit là d’un amical, initialement programmé en mars, et maintenu autant pour des raisons économiques que sportives. Il fallait bien honorer les engagements pris face aux détenteurs des droits. Et tant pis si les coûts d’organisation ne seront pas couverts par la billetterie : avec une jauge fixée à 1000 places, dont la plupart seront offertes aux partenaires et à la « famille du foot » , la FFF devrait perdre entre 1 et 2 millions d’euros. Ça, c’est pour le porte-monnaie. Côté short, l’intérêt est aussi tout relatif : la sélection menée par Andriy Shevchenko est décimée par les forfaits dus à la Covid (Piatov et Stepanenko sont positifs, quand quatre joueurs du Shakhtar sont cas contact) et est arrivée à Paris en ordre dispersé. Le virus n’a pas non plus épargné le camp français. S’il devrait laisser cette fois Steve Mandanda enfiler une 33cape et permettre à Paul Pogba de retrouver les Bleus pour la première fois depuis le 11 juin 2019 et une balade en Andorre, c’est le cas contact Adrien Rabiot qui s’est isolé pendant cinq jours à Turin , et ne pourra rejoindre Clairefontaine qu’en fin de semaine. Si on ajoute à ça la volonté du staff de préserver des joueurs ayant joué dimanche avec leur club, cela ouvre la porte à quelques expérimentations., botte Deschamps.Le patron des Bleus avait annoncé que les huit matchs prévus en fin de cette étrange année 2020 allait lui permettre. Le 3-4-1-2 aligné contre la Suède et la Croatie en septembre n’a pas été complètement concluant, mais n’est pas enterré., clarifiait-il.Le plan de route est donc clair. Ce mercredi, il y aura du temps de jeu à distribuer, du travail à effectuer avant de retrouver le Portugal et de se déplacer en Croatie (soit nos deux derniers adversaires en finale de tournoi international, avec des issues différentes), mais quelques bouquets à offrir.Lloris et Varane étant probablement ménagés, c’est Olivier Giroud qui pourrait porter le brassard et attirer toutes les attentions. Et pour cause, le Savoyard est assuré de franchir la barre des 100 sélections et a dans le viseur le total de buts de Michel Platini (41 contre 40)., trépigne-t-il.Ce mercredi, il deviendra donc le huitième joueur de ce club très fermé où siègent Thuram, Henry, Desailly, Lloris, Zidane, Vieira et Deschamps., félicite ce dernier.(qui se révèlent sur le tard)D’autant plus que l’intéressé ne compte pas s’en arrêter là :Et tant pis s'il est de temps à temps à la ramasse avec ses plus jeunes coéquipiers., rigole l’attaquant.(Ninho, N.D.L.R.)Mais l’essentiel n’est pas là : même les plus jeunes ont dû entendre parler de ses exploits d’avant, comme de cette soirée de novembre 2013 face à l’Ukraine.