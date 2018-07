Non messieurs, ceci n’est pas vraiment du handball

L’analogie a été tentée à plusieurs reprises durant cette Coupe du monde par des commentateurs n’hésitant pas à décrire certaines phases de jeu en s’appuyant sur une comparaison hasardeuse avec le handball. Reste à savoir si cette assimilation relève d’une analyse pertinente ou est seulement un élément de langage sans réel fondement.

Pour certains, ce ne serait vraiment pas du football. Une défense regroupée et compacte, une attaque s’attachant à faire tourner le ballon pendant de longues minutes à la recherche d’une faille ou un arrêt spectaculaire de la part d’un gardien, il en faut peu pour qu'ils soient mis en lien avec le cousin du handball. Et souvent, dans les bouches de Christophe Josse ou Grégoire Margotton, lorsqu'une action de football se rapproche de celles de la petite balle résineuse, c’est au mieux pas académique, au pire indigne d’exister sur un terrain de football. Et si ce raccourci médiatique n’est pas nouveau, il est récurrent en Russie. Vincent Gérard, gardien de l’équipe de France de handball et champion d’Europe avec Montpellier, ainsi que Thierry Anti, entraîneur du HBC Nantes et vice-champion d’Europe, démêlent le vrai du faux.86minute de jeu, entre le Brésil et la Serbie. Laa déjà fait le boulot, mène 2-0 et a sa qualification entre les doigts. Mais Neymar cherche à planter son pion et se présente face à Vladimir Stojković qui ne goale plus qu’avec l’énergie du désespoir. Le gardien s’est déjà pris un chabala sur une sortie similaire face à Paulinho , mais ne fuit pas le duel. Une parade-étoile plus tard, Neymar est contraint à rester muet. Typiquement un sauvetage «» .L’Uruguay, l’Iran, le Danemark, l’Islande, la Suède ou encore la Russie face à l’Espagne, tous ont cherché à poser un bloc bas, réduisant au maximum les espaces, pour faire déjouer un adversaire a priori plus à l’aise techniquement. Cela se matérialise le plus souvent par deux lignes bien compactes et un ou deux voltigeurs désignés pour presser les porteurs du ballon. Une approche qui trouve un large écho dans le handball, où six joueurs sont le plus souvent alignés autour de la zone.Les Espagnols ont échangé 1113 passes pour contourner le bloc russe, à la manière une équipe de hand se mettant en place avant d’attaquer le but. Sauf que laa oublié ce dernier aspect et aurait été sanctionnée pour refus de jeu, si la partie se jouait sur un parquet. Même topo pour l’Allemagne contre le Mexique ou la Corée du Sud, où les allers-retours de la balle s’achevaient trop souvent avec une frappe lointaine trop prévisible pour être dangereuse.La plupart des matchs du Danemark. Des matchs attaque-défense, verrouillés où les défenses sont inébranlables et où personne ne cherche à jouer les contres. Une configuration où le lien avec le handball est aussi avancé ponctuellement.. »