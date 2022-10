Non, Franck Dumas n'ira pas entraîner en Israël

AB

Ah, les...Le mardi 18 octobre, une information du site www.footrdc.com et reprise depuis par d'autres médias et concernant l'entraîneur français Franck Dumas (54 ans), limogé trois jours plus tôt par le TP Mazembe (RD Congo) après l'élimination au 2tour qualificatif de la Ligue des champions par les Ougandais de Vipers SC (0-0, 0-0 et 2-4 aux TAB), a commencé à circuler. Elle faisait référence à la signature de l'ancien milieu de terrain de Monaco et de Marseille et entraîneur, notamment, de Caen, de la JS Kabylie et du CR Bélouizdad (Algérie) pour le club israélien de Sektzia Nes Tziona, pour deux ans. Mieux, Dumas, qui se serait mis d'accord avec les dirigeants de Sektzia avant son départ de Mazembe, aurait même réussi l'exploit d'assister, le 17 octobre, au match entre l'Hapoël Beer Sheva et sa nouvelle équipe (1-1), actuellement dernière de la Ligue 1 israélienne après huit journées. Or, Dumas, avec quia pu s'entretenir mercredi et jeudi, est toujours à Lubumbashi, afin de régler quelques détails avant son départ définitif. Et il n'a évidemment pas signé le moindre contrat avec ce club, dont l'actuel entraîneur, Nir Berkovic, est toujours en poste.Ce n'est pas la première fois que des rumeurs totalement fantaisistes envoient Franck Dumas en Israël.(en juin 2019)Le reste, c'est de la littérature.