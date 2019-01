Noisy très grand, Le Havre vaillant, Toulouse saignant

1

Les résultats des matchs de 17h15 :

Toulouse FC (L1) 4-1 OGC Nice (L1) Buts : Diakité (40e), Gradel (45e), Dossevi (68e), Garcia Alonso (85e) pour Toulouse // Sacko (48e) pour Nice

FC Girondins de Bordeaux (L1) 0-1 Le Havre AC (L2) But : Assifuah (48e) pour Le Havre

Olympique Strasbourg (R2) 0-6 AS Saint-Étienne (L1) Buts : Cabella (3e, 85e), Perrin (8e), Khazri (46e), Diony (56e), Rocha Santos (83e) pour Saint-Étienne

Noisy-le-Grand FC (R1) 2-1 GFC Ajaccio (L2) Buts : N'Doye (4e CSC), Issaas (43e) pour Noisy // Blayac (16e) pour Ajaccio

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2) 3-1 FC Aurillac Arpajon (N3) Buts : Seidou (2e, 29e), Ouattara (45e) pour Saint-Pryvé-Saint-Mesmin // Jamin (14e pour Aurillac

ESC Longueau (R2) 0-0 (1-4 t.a.b.) AS Vitré (N2)

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Petit Poucet a été respecté. Mais alors, sévèrement. En recevant un Saint-Étienne quasiment au complet, l'Olympique Strasbourg (Régional 2) savait que ce serait compliqué. Et les Verts ne se sont pas privés d'amasser de la confiance avec six buts dont un doublé de Cabella pour ouvrir et refermer le score, rejoignant ainsi en seizièmes de finale les voisins d' André zieux-Bouthéon, tombeurs de l'OM plus tôt dans l'après-midi . Un bel après-midi pour les Ligériens.Moins pour les Corses. Après Viry-Châtillon hier, au tour de Noisy-le-Grand de créer l'exploit. Et cette fois, ce sont les Gaziers d'Ajaccio qui trinquent. Au terme d'interminables arrêts de jeu, les Noiséens exultent finalement : le GFCA est à terre, sonné par un but contre son camp de N'Doye avant la 5et une expulsion d' Ousseynou Ba avant la mi-temps. Mais aussi une qualification pas si imprévisible : pour leur dernière sortie, avant Noël, Noisy avait battu Viry 2-0. La logique est respectée.Opposés au Havre, les Girondins ont péché dans la finition et rentrent bredouilles. La faute notamment au turbulent Yohann Thuram , bien trop agité sur sa ligne pour permettre à Bordeaux de ferrer un but. Et vu qu'Assifuah a su conclure en renard au retour des vestiaires, bah c'est Bordeaux qui reste ballot.Il y a 365 jours exactement, Toulouse n'avait eu besoin que d'un petit but pour sortir Nice en 32et au Stadium. Mais il arrive parfois que le 2 soit meilleur que le premier. Porté par un duo Gradel-Dossevi brillant, le Téf' a déroulé un film intéressant, qui donne envie de voir la suite. Une suite dont le scénario se contentera de la Ligue 1 pour Nice , désormais logiquement éliminé des deux coupes nationales.Dans les autres matchs, le Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC, club de la ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, a fait respecter la hiérarchie face au FC2A Cantal Auvergne, tandis que Vitré a fait tomber Longueau sur son terrain au bout des tirs au but. Rendez-vous au prochain tour, messieurs !