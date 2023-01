Noël Le Graët mis en retrait de la présidence de la FFF

AC

En 2023, Noël tombe un mercredi.Réuni exceptionnellement ce mercredi matin, le comex de la Fédération française de football (FFF) a prononcé la mise en retrait de l'actuel président, Noël Le Graët. C'est l'un de ses proches et actuel vice-président, Philippe Diallo, qui assure un intérim qui devrait durer jusqu'aux conclusions de l'audit commandé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Dans son communiqué, la FFF précise que cette mise en retrait a été entérinée d'un commun accord entre l'institution et son désormais ex-président. Depuis les révélations de So Foot , en septembre dernier, l'ancien président de Guingamp est de plus en plus fragilisé et accumule les sorties de route. Sa récente sortie sur Zinédine Zidane couplée à l'interview choc de l'agente de joueurs Sonia Souid ces derniers jours n'ont fait qu'accélérer le processus. Les résultats de l'enquête du ministère devraient être connus mi-février.Comme on dit en Bretagne : bon vent.