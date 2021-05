Noël Le Graët hisse le drapeau blanc

Une preuve de plus que c’était le mandat de trop. Alors que la FFF bruisse de rumeurs de licenciements (à chacun sa liste des 26...), voila que son président Noël Le Graët se couche devant la polémique et s’excuse quasiment pour le choix de Youssoupha comme interprète de l'hymne de l'équipe de France. Et de la pire des façons, en utilisant les salariés du service de comm' en guise de boucliers humains. La faute de trop ou le sens du vent ?

Signer l’armistice

Syndrome munichois ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Depuis que le Rassemblement National avait décidé de s’appuyer sur le choix du rappeur Youssoupha pour de nouveau retentir sa petit musique xénophobe auprès de son électorat, la Fédération Française de Football s’était montré d’une discrétion exemplaire. Alors que les politiques se répondaient à coup de tweets ou d’interviews, que les polémistes dissertaient et que les réseaux sociaux arbitraient, le siège de la FFF ne semblait guère affecté, à l’abri dans l’œil du cyclone. Et c’est donc au moment ou la polémique semblait, sinon apaisé, du moins dépassé, que Noël le Graët décide de remettre une pièce dans le juke-box. De la pire des manières. Une capitulation symbolique devant les sommations du parti d’extrême-droite. Un drapeau blanc hissé de manière finalement inutile, puisque que les combats avaient cessé. Mais Noël Le Graêt avait tout de même décidé de signer l’armistice avec Marine Le Pen.Dans un entretien au, l’ancien maire PS de Guingamp explique ainsi que si «» . Avant de se défausser courageusement sur «» Ainsi, Noël Le Graët cède à une «» de la France, et adopte, sur le fond, le point de vue du RN admettant que l’unité derrière les Bleus ne peut se réaliser sans tenir compte de leur « sensibilité » . Bref, finie la diversité, la lutte contre le racisme ou les valeurs portées par le sport. Place au pragmatisme et au sens des réalités dans la France de 2021 où, parmi ceux qui votent encore, 27 % des Français et Françaises s’apprêtent à donner leur suffrage à la fille de Jean-Marie.De fait, la position de Noël Le Graët s’avère terriblement révélatrice du climat politique actuel et de la place qu'y occupe le RN désormais. Jusque dans l’inélégance, surtout pour l’ancien chef d’entreprise qu’il est, de décharger la faute sur ses subordonnées, tout transpire la peur et la retraite en morne plaine. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports - sa ministre de tutelle -, pouvait bien défendre ce choix : «» . Elle aurait surtout dû vérifier la véracité de ce dernier propos.Cependant, Noël Le Graët a-t-il songé à toutes les conséquences de ses déclarations ? S’il imaginait éteindre une controverse et apaiser l’agressivité du RN envers son petit royaume de pelouse verte, il a perdu de vue le fait que la guerre ne fait que commencer. Que cela lui plaise ou non, le foot se retrouve de nouveau au milieu du jeu politique. Il n’en sortira pas vainqueur en feignant de se prendre pour la Suisse. Les canons démagogiques sont déjà pointé sur lui et l’Équipe de France. Agiter le drapeau blanc ne sauvera personne. Il aurait été plus courageux en défendant ses troupes. Ou peut-être pense-t-il simplement que le rap, c’était mieux avant. Sous Johnny Hallyday.