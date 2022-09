Scandale à la FFF : Le Graët et Hardouin ont rendez-vous avec la ministre des Sports

?? Selon nos informations, le ministère des Sports a invité Florence Hardouin et Noël Le Graët à un moment d'échange ce vendredi. Parmi les sujets abordés : le supportérisme, le Mondial et les récentes révélations du magazine So Foot sur la FFF.https://t.co/iD3ngRgyvE — RMC Sport (@RMCsport) September 12, 2022

Selon RMC Sport, le président et la directrice générale de la Fédération française de football, Noël Le Graët et Florence Hardouin , ont été convoqués par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Vendredi prochain, de nombreuses choses mises sous le tapis pourront être mises au clair entre la ministre et les deux pontes de la FFF, notamment après les révélations faites dans len°199, en kiosque depuis la semaine dernière.Au sommaire de ce numéro, une enquête de six pages, témoignages à l’appui, dans laquelle sont détaillés tous les dysfonctionnements de notre chère 3F. Entre autres : harcèlement sexuel, balance une ancienne employée au sujet de NLG), problèmes liés à l’alcool au sein de l’instance, ambiance toxique dans les couloirs, petits arrangements entre amis, guerre des clans ou encore règlements de compte.Le plus grand ennemi de nos Bleus au Qatar ? La FFF.