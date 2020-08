Nkunku, un Titi sur la route du PSG

Un an après son départ de Paris pour l’Allemagne, Christopher Nkunku va déjà retrouver son club formateur et équipe de cœur, ce mardi en demi-finale de C1. L’occasion de mesurer le chemin parcouru, fermer quelques bouches et se souvenir du gamin frêle à qui l’on n’aurait pas forcément prédit cet avenir.

Remonté comme un Nkunku

Moqueries, carré magique et Youth League

Pour aller plus haut

Par Simon Butel et Jérémie Baron

Tous propos recueillis par SB et JB, sauf mention

Ça, ce sont les mots prononcés par Christopher Nkunku il y a plus d’une semaine, dans les colonnes de France Football . Soit juste avant de débarquer à Lisbonne avec ses nouveaux coéquipiers, qualifier son RasenBallsport Leipzig dans le dernier carré de la Ligue des champions et ainsi prendre rendez-vous avec le Paris Saint-Germain pour des retrouvailles au sommet de l’Europe. Oui, c’est face à son équipe de cœur que le natif de Lagny-sur-Marne (en Seine-et-Marne) jouera le match le plus important de son début de carrière. Si tout s’était passé comme prévu, le milieu de terrain aurait certainement pris place dans l’autre camp, ce mardi ; mais le destin a basculé il y a treize mois - contre autant de millions d’euros - et le petit Christopher n’enfilera certainement jamais le brassard de capitaine de son club formateur.Pour comprendre, il faut donc remonter au 19 juillet 2019, date à laquelle Nkunku met les voiles et le cap à l’Est. Direction la Saxe, d’où émane la promesse d’un projet de jeu alléchant et surtout d’un statut meilleur que celui qui est le sien au PSG. Abdiquer n’est pourtant pas le genre de la maison. Quand, en 2009, le gamin intègre les U13 du RC Pays de Fontainebleau, l’AS Marolles et le district Seine-et-Marne étant devenus trop petits pour son talent, ses limites pour le niveau régional semblent criantes, tout du moins dans le vestiaire bellifontain. À un âge où les corps des uns poussent aussi vite que les complexes des autres, Nkunku affiche un retard quasi rédhibitoire sur le plan athlétique. Mais de la même manière que les vieux libéros compensent, selon la formule consacrée, leur lenteur par leur expérience ou leur sens du placement, le gamin au physique encore enfantin compense sa légèreté par, souffle Norbert Boj, ancien responsable de l'école de foot et actuel vice-président du RCPF.. Et un mental gros comme ça :, Nkunku évolue alors invariablement à droite, à gauche et dans l’axe du milieu francilien. Une polyvalence qui fait encore aujourd’hui sa force et que l’enfant de Montereau-Fault-Yonne doit, selon un autre éducateur du club,Mais s’il lui permet d’attirer les scouts au stade Philippe Mahut et de gratter quelques essais, cene suffit pas à lever tous les doutes :Protégé par ses dirigeants, qui prennent soin de taire ces rejets de dossiers, le Monterelais continue de bûcher. Comme persuadé que son heure arrivera., poursuit cet ancien membre du club.. » Des ambitions capitales : parmi les premiers clubs à suivre le prodige, Paris se laisse convaincre. Un premier combat de gagné.Avant de partir en vacances avec lui à Miami ou Marbella plusieurs années plus tard, Bryan Labissière (aujourd'hui milieu offensif du Puy Foot en National) enfile la tunique du PSG en même temps que Christopher, en U14. Et avant de devenir son, il découvre un garçonet quisur la ligne de départ, toujours pour des questions de croissance tardive.D’abord en préformation à Clairefontaine et avec le club de la capitale pour les matchs le week-end, il intègre ensuite le centre deux ans plus tard. Mais les premières années sont rudes., se remémore Alexandre Demirdjian, latéral gauche de cette génération, aujourd’hui exilé en Arménie.Une version que confirme Labissière :D'ailleurs, seul Chelsea, en finale, empêchera les Titis de rafler la Youth League lors de la saison 2015-2016, avec un Nkunku indispensable. Lui aussi devenu un ami intime de l’actuel Lipsien (Fodé Ballo-Touré fermant le carré), le Guingampais Félix Eboa Eboa se souvient queFinalement, c’est avec Laurent Blanc, sous le charme de son jeune, que la porte - celle du monde pro - s’ouvre, en 2015. Même si la suite en équipe première ne sera pas toute rose, entre manque de temps de jeu et trimbalage un peu partout sur le pré., regrette Eboa EboaEt ainsi s’assurer la meilleure porte de sortie, trouvée donc du côté de Leipzig. Non sans une petite amertume., admet un proche.À défaut, c’est en Allemagne que le Francilien, désormais, profite enfin. Et en fait profiter un Julian Nagelsmann visiblement convaincu lui aussi par ses capacités d’adaptation., assure Eboa Eboa.. » Nkunku le sera vraisemblablement ce soir face au Paris Saint-Germain, à l’occasion de retrouvailles que le titi attend de pied ferme., confie Labissière. », poursuit Eboa Eboa,"Gagne, pour jouer contre Paris, et montrer que tu n’es pas parti pour rien. Tu as des choses à prouver." » Et pas qu'à son club formateur. C'est que Nkunku et sa garde rapprochée voient un peu plus loin que cette demi-finale inédite, synonyme de - double ? - revanche personnelle pour l'ancien Parisien. Premier point culminant de sa courte carrière, ce Leipzig-PSG n'est en fait au mieux qu'un palier, et l'Allemagne une étape vers d'autres sommets., veut croire Eboa Eboa., comme on dit à Paname...