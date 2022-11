Nkunku envoie Leipzig en huitièmes face au Shakhtar

Shakhtar (4-2-3-1) : Trubin - Konoplya (Taylor, 59e), Matviyenko, Bondar, Mykhailychenko - Stepanenko, Sudakov (Djurasek, 59e) - Mudryk (Totovytsky, 74e), Bondarenko (Kryskiv, 81e), Petriak - Traoré (Sikan, 59e). Entraîneur : Igor Jovićević.



RB Leipzig (4-4-2) : Blaswich - Simakan (Henrichs, 67e), Gvardiol, Orbán, Raum - Szoboszlai (Olmo, 67e), Schlager (Diallo, 74e), Kampl, Werner (Forsberg, 19e) - Nkunku, Silva. Entraîneur : Marco Rose.

Allô Didier ? Oui c'est Christopher.Porté par un Christopher Nkunku des grands soirs, Leipzig a surclassé le Shakhtar à Varsovie (0-4) et a tranquillement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Buteur et passeur lors du large succès des soldats de Marco Rose, l'international français termine cette phase de poules avec trois réalisations et une passe décisive, soit le deuxième joueur tricolore le plus décisif dans cette édition de la coupe aux grandes oreilles après Kylian Mbappé.Il n'a fallu qu'une poignée de minutes pour qu'il trouve la faille face au bloc haut du Shakhtar, contraint de prendre trois points ce soir. Au bon endroit au bon moment après la belle parade de Trubin sur une frappe de Werner, Nkunku marque d'un plat du pied imparable et met son équipe sur le bon chemin. Dominateurs pendant tout le premier acte, les joueurs de Leipzig vont faire la différence au retour des vestiaires. André Silva a d'abord profité d'un gros problème de marquage pour claquer une tête et faire le break. Parfaitement servi par Nkunku, Szoboszlai y est aussi allé de son but en dribblant le portier au terme d'une contre-attaque. Enfin, quelques secondes après son entrée en jeu, Olmo a ajouté son nom à la feuille de match d'une frappe enroulée parfaite, sur son premier ballonBref, il n'y avait pas la place pour le Shakhtar ce soir. Deschamps en trouvera toutefois une belle pour Nkunku dans sa liste.