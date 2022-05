Nkunku élu meilleur joueur de Bundesliga

Christopher Nkunku is named Bundesliga Player of the Season! pic.twitter.com/sybH3U8XMw — GOAL (@goal) May 16, 2022

Eine Gefahr für jeden Strafraum Christo hat in dieser #Bundesliga-Saison mächtig Alarm gemacht. Absolut zurecht der Spieler der Saison SpieleToreVorlagen pic.twitter.com/n7vlthbQ23 — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 16, 2022

État de grâce.Cette saison Christopher Nkunku marche sur l’eau, vingt buts et quinze passes décisives au compteur avec le RB Leipzig. Le titi parisien devenu international a franchi un palier cette saison en étant beaucoup plus constant. Positionné et stabilisé dans l’axe en deuxième attaquant, le numéro dix-huit décroche le graal de meilleur joueur au nez et à la barbe des bavarois.Après avoir porté Leipzig en demies de C3 et à la 4e place de Bundesliga sur le fil, le natif de Lagny sur Marne devrait pouvoir montrer ses qualités avec l’équipe de France en juin prochain dans le cadre de la Ligue des Nations. Reste à savoir si Didier Deschamps va à nouveau rappeler celui qui avait joué avec le frein à main lors du dernier rassemblement. Réponse le jeudi 19 mai.Si vous êtes formés au PSG et que vous voulez briller, filez en Allemagne.