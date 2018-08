Niort enchaîne face à Ajaccio, Nancy coule un peu plus

Niort continue son bonhomme de chemin, Clermont déglingue Valenciennes dans le Nord, et le Gazélec va arracher comme des hargneux assoiffés la gagne à 10 contre 11 face au Red Star.

1

Le vrai héros

Le vrai zéro

La stat : 52

L'image de la soirée

Les fameux chiottes de Niort, où tu peux regarder le match quand tu pisses #CNFCACA pic.twitter.com/FlWuC4DOF2 — Perfettu (@LoicDrd) 31 août 2018

Oh, le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la bolognaise

Les résultats de la 6e journée de Ligue 2

Comment plonger une nouvelle fois Nancy dans les abîmes du doute ? Appelez. Le Castelroussin de 21 piges vient de marquer son premier but sous les couleurs de son club formateur. Et quel pion ! Un coup franc en pleine lucarne droite de Sergey Chernik qui plombe le moral nancéien.Le Troyen, pour son expulsion (90+2), symbolise à lui seul le flop général d’une défense troyenne complètement aux fraises face au Paris FC . Après deux buts encaissés par une défense totalement statique, Deplagne parachève l'œuvre collective troyenne en fauchant l’attaquant Wamangituka Silas qui déboulait vers le but. Carton rouge, merci, au revoir.Soit le nombre de buts plantés par Ande Dona Ndoh avec les Chamois niortais. L’attaquant camerounais devient grâce à ce total le meilleur buteur de l’histoire du club. Jusque-là, jamais aucun Niortais n’avait fait mieux que l’inusable Joël Bossis, entre 1998 et 2002. Même pas Emiliano Sala Quand ça cartonnait dans les autres stades, Niortais et Ajacciens ont difficilement fait le spectacle au stade René-Gaillard. Après tout ce stress emmagasiné dans les intestins, l’occasion est toujours bonne de faire un petit break aux latrines. N’ayez crainte, grâce à la petite fenêtre à votre disposition – pour évacuer les odeurs –, vous ne louperez aucun but. Une façon de pousser fort son équipe de cœur à sortir de sa léthargie.Une expulsion de Julian Palmieri (72) sur un tacle non maîtrisé, on pourrait croire à un marronnier. Pour autant, son temps de jeu aurait pu être réduit drastiquement si l’arbitre Bartolomeu Varela n’avait pas été plus clément juste avant la pause. Dans les ultimes secondes de la première mi-temps, le Palm’ sort un tacle de tractopelle sur l’attaquant du Red Star Emmanuel Bourgaud . Résultat ? Un carton jaune orangé. Un dérapage à vingt minutes de la fin lui assurera de rentrer au vestiaire avant tout le monde. Et ainsi rater le but de la victoire de son coéquipier Dominique Guidi (2-1, 89). Jonathan Pitroipa , après 10 minutes de jeu, pète déjà la forme. Encore quelques matchs, et le Burkinabé va nettoyer les pelouses de Ligue 2 de son talent. Promis.Elle aurait tout l’air d’une pizza bolognaise. Ce genre de pizza qui rebute au premier coup d’œil, car saupoudrée de morceaux de viande hachée. Mais à l’image de cette soirée de Ligue 2 généreuse en réalisations à gogo, en dépit de défenses un peu à la ramasse, elle reste gourmande et mangeable sans faim.