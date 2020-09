Niort déroule, Paris s'écroule, Ajaccio coule

Dans une soirée avare en buts, la Ligue 2 s'est trouvé un nouveau leader : défait par Nancy, Paris a laissé sa place à des Niortais vainqueurs au Havre sur le gong. Bonne opération également pour le dauphin grenoblois, qui a battu la lanterne rouge corse. De leur côté, Caen et Sochaux n'ont pas pu faire mieux qu'un nul à la maison contre Chambly et Rodez. Enfin, Guingamp et Dunkerque l'ont emporté sur la plus petite des marges face à Pau et Valenciennes pendant que Châteauroux partageait les points avec Amiens.

Par Florian Cadu

Diliberto aurait-il dû quitter le terrain avant tout le monde ? Toujours est-il que son tacle dangereux à la demi-heure de jeu n'est sanctionné que d'un jaune. Tant mieux pour Dunkerque, tant pis pour Valenciennes. Qui, en supériorité numérique, aurait sûrement eu plus de chances d'intégrer le top 3 et d'empêcher la défaite. Parce que Gomis ne se fait pas prier pour placer sa tête, sur corner. Cruel ? Peut-être., comme le nombre de points séparant les deux formations (avec un match de moins pour Dunkerque).Neuvième minute, expulsion. Oui, c'est de cette façon inspirée que Châteauroux entame sa rencontre. Un peu comme lors de la journée précédente, sauf que c'est cette fois Chouaref qui voit rouge. Plus qu'à tenir devant Amiens, qui aurait bien besoin d'un succès pour véritablement entamer sa mission remontée en Ligue 1. Et en réalité, c'est trop compliqué pour le relégué., comme le nombre de minutes durant lesquelles Châteauroux a évolué à onze.Il y a des matchs où tout semble fait pour que les filets ne tremblent pas, comme si le destin l'avait aléatoirement décidé. Pau est le premier à s'en rendre compte, Assifuah trouvant la barre sur le corner de Scaramozzino. C'est ensuite Guingamp qui est malheureux, le penalty de Gomis s'envolant dans les nuages. Un Gomis qui foire une occasion en or, après la pause. 0-0, donc ? Non, car Gomis ne croit pas aux signes et le prouve en ouvrant enfin le score via un face-à-face maîtrisé. Allez, direction la première division..., comme le nombre de buts qu'aurait facilement pu caler Gomis.Si un formateur cherche une action collective récente à montrer à ses jeunes footballeurs en herbe en ce début de saison, il peut leur passer la vidéo du but de Benet inscrit contre Ajaccio. Car pour passer devant, les Grenoblois font les choses bien. Avec la manière, quoi : gros boulot d'Anani, passe en retrait, Ravet qui laisse passer... et transformation. Dommage que quelques secondes plus tard, le même Anani se blesse et soit dans l'obligation d'être remplacé. Reste que les trois points, eux, sont là malgré le poteau de Kalulu et la (mauvaise) reprise de Moussiti-Oko. Comme la place de dauphin. Sans compter le petit numéro de Djitté, buteur lui aussi. En bas de tableau, ça se corse !, soit le temps passé par Anani sur la pelouse.Le moment le plus palpitant de la confrontation ? Valette, blessé, qui laisse sa place à Sourzac ? Non, tout de même pas. En fait, Nancy parvient à tromper l'ennui en même temps que Demarconnay. Ce dernier sort une jolie parade, mais Biron est présent pour pousser la sphère au fond, et Barka l'imite quand il n'y a plus personne pour défendre. Paris n'est plus premier, son adversaire pas relégable., comme le nombre de minutes pendant lesquelles Nancy a dû tenir.Le favori n'est pas toujours celui qu'on croit. Ou plutôt, le favori ne fait pas toujours honneur à son statut. En témoigne ce Caen-Chambly, où les visiteurs embêtent grandement les locaux. Avec, entre autres, une barre transversale touchée. Une zone également testée par les potes d'Orelsan, Jacques n'étant pas loin de marquer contre son camp. La suite, c'est un rouge pour Bammou et un coup de sifflet final., comme le nombre de montants touchés.En bon pensionnaire expérimenté de Ligue 2, Niort sait que disposer d'un bon gardien peut faire toute la différence. Or, les Chamois sont servis avec Allagbé. Parce que sans lui, Le Havre et notamment Thiaré auraient déjà fait la différence. Mais non, le portier est aussi à l'aise sur sa ligne que Sidney Govou l'était en boîte la veille d'un choc de Ligue des champions. Ensuite, Mbemba doit rentrer aux vestiaires pour un fauchage en règle.... et Kemen plante d'un réel exploit personnel, sur la fin. Du coup, ça fait 1-0 avec une défense qui n'a cédé qu'une fois depuis le début de la saison. Sans oublier la place de leader., comme le nombre de cartons rouges reçus par Le Havre en championnat.Et la première réalisation de la soirée est pour... Boissier ! Au bout d'un quart d'heure, Prévot est en effet surpris par son enroulé de toute beauté évitant le mur sochalien sur coup franc. Juste avant la pause, l'artiste remet ça sur une remise de Bonnet. Double clap Monsieur, et merci pour Rodez. Malheureusement pour le héros, les Lionceaux reviennent à hauteur au gré d'une seconde mi-temps réussie. Penalty de Bedia (à la suite d'une faute sur Paye), tir lointain de Weissbeck : la récréation est finie., comme la note qu'un jury d’esthétisme donnerait à la performance de Boissier.