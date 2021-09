Niort coule le PFC, Dunkerque se réchauffe

À 11 contre 9, la lanterne rouge Nancy n'a pas réussi à venir à bout d'Amiens (1-1). Le match s'est terminé dans une atmosphère pour le moins tendue, tout comme à Pau, où Dunkerque est allé chercher son premier succès de la saison (1-2). Tout va bien en revanche pour Niort, qui a laminé le Paris FC (4-1), et pour Le Havre, qui intègre le top 5 avec sa victoire à Nîmes (0-1).

Un choc bien chic, mais un score nul. Donovan Léon a sauvé la maison face à Tony Mauricio (3) et Aldo Kalulu (28), permettant à Auxerre d'aligner un quatrième match sans encaisser de but. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont de leur côté failli trouver la faille par Gauthier Hein (27) et Mathias Autret (83), qui ont tous les deux touché du bois. Les deux équipes gagnent une place en attendant le match de l'AC Ajaccio, le FCSM étant deuxième et l'AJA troisième.La puissance du club du Havre. Le HAC est cinquième de Ligue 2 ce vendredi soir à la suite de son succès aux Costières. De la tête sur un corner de Quentin Cornette (64), Jamal Thiaré a offert trois points précieux aux Normands, désormais invaincus depuis sept journées. Le NO n'est plus invaincu chez lui et descend au neuvième rang.Battu lors de tous ses déplacements depuis le coup d'envoi du championnat, Grenoble a amélioré les choses à Rodez. Le GF38 s'est contenté du strict minimum avec une seule frappe cadrée, à mettre au crédit d'Anthony Belmonte, sur penalty (25). Rodez a évité le hold-up in extremis, s'en remettant à un coup franc de Florian David (90+4). Le RAF fait du raffut en ce début de saison et reste dans le top 10.Dunkerque décolle, manque de pot de Pau. L’USLD a obtenu sa première victoire de la saison ce vendredi, bien lancée par Bilal Brahimi. Le milieu offensif de 21 ans a ouvert le score en se jouant de Xavier Kouassi (22). Les choses auraient pu se compliquer avec l’expulsion d’Alioune Ba, coupable d’avoir déséquilibré Ebenezer Assifuah alors qu’il filait au but (31). Malik Tchokounté a néanmoins fait le break (40) pour offrir un peu plus de sérénité aux visiteurs, qui repartent en vainqueurs. Samuel Essende a marqué en pivot après un gros boulot de Jean Lambert Evans (67), mais la série d'invincibilité paloise s'arrête à six matchs. On se passera de commentaires sur la bagarre qui a suivi le coup de sifflet final.Le PFC n'avance plus. Candidat à la montée, le club parisien s'est incliné pour la quatrième fois en cinq journées. Les Chamois niortais ont rapidement fait la différence sur deux coups de pied arrêtés. Le premier a été repris de la tête par Bryan Passi (4), le second a permis à Dylan Louiserre de faire admirer sa patte droite d’un coup franc direct (17). L'addition a été corsée par Ibrahim Sissoko, auteur de son premier but depuis mars 2020 (72), et Lenny Vallier (76). Le Centrafricain Arnaud Tattevin a sauvé l'honneur (86), mais mieux vaudra ne pas essayer de titiller Thierry Laurey.Le promu ne finit pas tout nu. QRM a mené deux fois au score face à Guingamp, puisque Kalidou Sidibé a perforé une défense apathique (2), puis Garland Gbellé a transformé un penalty obtenu par Bridge Ndilu (27). L'EAG est revenu à chaque fois, grâce à Frantzdy Pierrot, qui a profité d'une sortie ratée de Nicolas Lemaître, totalement aux fraises (13), et Tristan Muyumba (45). Les Bretons ont dominé, sans parvenir à l'emporter. Ils restent donc derrière leur adversaire du soir.Toujours pas de victoire pour Nancy. Devant son public, la lanterne rouge du championnat n'a pas réussi à battre Amiens, autre mal classé. Les Picards ont pris les devants par Formose Mendy, qui s'est élevé plus haut que tout le monde sur corner pour marquer dans la cage désertée par Baptiste Valette, qui faisait son retour dans le onze avec la blessure de Nathan Trott (15). Les exclusions de Tolu Arokodare, auteur d'une stupide simulation (42), et Abdoul Kader Bamba, a priori pour des mots déplacés (45+3), leur ont toutefois offert une supériorité numérique de 11 contre 9 aux locaux. Pas assez pour s'imposer. Si Giovanni Haag a réussi à égaliser d'une frappe lointaine déviée (61), les supporters de l'ASNL ont largement exprimé leur colère en fin de match, provoquant une interruption de quelques minutes. L'automne sera chaud...Neuf ans que Valenciennes n'avait plus battu Dijon. Le VAFC a vaincu le signe bourguignon à Gaston-Gérard grâce au jeune Mathis Picouleau, 21 ans (45+1). Il s'en est fallu de peu pour que Lucas Deaux sauve le DFCO, mais sa merveille de frappe, à plus de 30 mètres des cages, s'est écrasée sur le poteau (79). Les Dijonnais pointent à une dangereuse 16place après 10 journées.