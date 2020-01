Nîmes se fait du mal

Dix-neuvième de Ligue 1, Nîmes s’est fait punir à Dijon dimanche en 16e de finale de Coupe de France (5-0), avec une équipe largement remaniée. Bernard Blaquart n’a pas aimé, profitant de l’occasion pour demander des renforts à sa direction. Les supporters gardois non plus, et ils l’ont fait savoir aux joueurs.

Blaquart : « J’ai un sentiment de honte »

Le staff veut des renforts offensifs

Les supporters en colère

Par Alexis Billebault, à Dijon

Ce n’est jamais très bon pour le moral de se faire coller un manita entre deux matches de championnat, où la situation n’est déjà pas enthousiasmante. On connaît des façons efficaces de se faire du bien, après une défaite contre Rennes en match en retard (0-1) et un déplacement à Saint-Etienne le 25 janvier, face à un adversaire confronté à l’obligation de prendre des points, au risque de s’exposer à une fin de saison crispante. Dimanche à Dijon, les Crocos ont hélas pour eux tout fait à l’envers. Bernard Blaquart, autant «» , avait fait le choix d’aligner une équipe très remaniée, à cause des blessures des uns (Ripart, Briançon) ou de la volonté de laisser souffler quelques cadres (Bernardoni, Martinez, Deaux, Philippoteaux, Fomba, Alakouch, Ferhat, Valls). «Sur ce coup-là, la curiosité a été un vilain défaut. Blaquart, qui a pris «» , a vu, et a sans doute compris beaucoup de choses. «» , a-t-il répliqué, avec un petit sourire en coin, à une question sur le degré d’implication de ses joueurs, dont certains doivent régulièrement se plaindre de ne pas être assez utilisés. «Blaquart a tenté un pari, et il l’a perdu, même si cette rouste dijonnaise n’est peut-être que la vérité d’un seul match. Mais celui que Laurent Boissier, l’ex-directeur sportif, a consciencieusement allumé dans la presse la semaine dernière, a sans doute déjà commencé à se poser certaines questions. La prestation de la quasi-totalité de l’équipe dimanche à Dijon, même s’il faut en relativiser la portée en raison du très jeune âge de beaucoup de joueurs, s’est révélée carrément flippante. Dans cette course au maintien, Blaquart devait encore croire avant le déplacement en Bourgogne qu’il pouvait compter sur tout le monde. Il ne doit plus en être aussi sûr. «(4 buts et une passe décisive cette saison, N.D.L.R.)Et comme c’est toujours la période du mercato, l’entraîneur nîmois en a profité pour lancer un nouvel appel à sa direction, en insistant sur l’urgence de la situation. Blaquart veut des renforts. Pour l’instant, seul Yassine Benrahou est arrivé en prêt (avec option d’achat) en provenance des Girondins de Bordeaux au début du mois de janvier. Buteur contre Reims (2-0, le 11 janvier), le milieu de terrain offensif, très discret à Dijon, ne pourra pas tout résoudre à lui tout seul. «(Bouanga, Savanier, Bozok, Thioub, Alioui),» Le problème, c’est que Blaquart ne voit rien venir pour l’instant, la rumeur d’une possible arrivée d’Emmanuel Adebayor ayant vite été balayée. Et les Nîmois, après un début d’année encourageant – qualification en Coupe de France à Tours, victoire contre Reims – sont de nouveau dans le dur, comme le prouvent les défaites face à Rennes et Dijon. «» , a constaté, dépité, le coach nîmois.Lequel, après ses joueurs, a dû affronter la colère verbale de la quarantaine de supporters qui avaient décidé de se farcir un aller-retour Nîmes-Dijon en ce froid dimanche de janvier – 900 bornes quand même – pour encourager leur équipe. «» Ce ne sont pas les commentaires empathiques de Stéphane Jobard, l’entraîneur dijonnais, bonne pâte, estimant «» , qui risquent de les consoler.