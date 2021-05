Nîmes scotche Metz et reste en vie

7

FC Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye (Kouyaté, 54e), Udol - Maïga, N'Doram (Traoré, 66e), Sarr - Boulaya (Gueye, 60e), Niane (Ambrose, 67e), Yade (Vagner, 59e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Paquiez (Burner, 76e), Ueda, Landre, Meling - Cubas (Deaux, 84e) - Eliasson, Fomba, Ripart, Ferhat - Koné (Doucouré, 83e). Entraîneur : Pascal Plancque.

La tête froide, le cœur chaud.En ballottage défavorable dans la course au maintien, le Nîmes Olympique a réalisé un grand coup en s'imposant à Metz. Les Crocos restent dans la course puisqu'ils reviennent à trois points de Strasbourg, seizièmes. Dominateurs en première période, ils ont mené la vie dure à leur hôte qui a pu compter sur Alexandre Oukidja pour repousser une frappe lointaine d'Andrés Cubas (7) et une tête de Moussa Koné (45). John Boye n'a pas donné sa part au chien, en dégageant un ballon chaud (33). Les Crocos ont néanmoins corrigé le tir et ce problème d'efficacité récurrent, lors du deuxième acte.Lamine Fomba a ainsi repris victorieusement un centre d'Eliasson (61), puis Renaud Ripart a transformé un penalty obtenu par Zinedine Ferhat, déstabilisé par Oukidja (67). Metz a fini par se réveiller, et faire trembler le banc nîmois. Thierry Ambrose a trouvé le poteau (72) et Vagner les filets, avant que son but soit annulé pour une main (76). Les Crocos ont tenu bon, ajoutant même un dernier but par Ferhat (89).La Metz n'est pas encore dite.