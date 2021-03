Nîmes résiste à Montpellier

Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch (Burner, 87e), Ueda, Landre, F. Miguel (Paquiez, 45e+1) - Cubas - Benrahou (Eliasson, 72e), Fomba, Ripart (Roux, 87e), Ferhat - M. Koné (Deaux, 72e). Entraîneur : Pascal Plancque.



Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Hilton, Congré, Ristić - J. Ferri (Wahi, 74e), Mollet, Savanier - G. Laborde, Delort (Škuletić, 90e+1), Mavididi. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Les Costières sont redevenues une forteresse imprenable.Au terme d'un beau derby, Nîmes et Montpellier se sont partagé les points dans le Gard (1-1). Le MHSC n'avance plus en première partie de tableau, alors que les Crocos - qui reviennent provisoirement à un point du dix-septième, Lorient - continuent de gratter des unités. Après une bonne entame des locaux, la Paillade a haussé le ton : Florent Mollet a buté deux fois sur Baptiste Reynet (19, 21), et Andy Delort est passé à deux doigts d'inscrire le but du week-end, mais il a trouvé la barre (24). Reste que Nîmes, même à dix quelques instants après la blessure de Florian Miguel, a répondu avec le poteau touché par Sofiane Alakouch (43) et un ballon de Zinedine Ferhat sauvé sur la ligne par Vito Hilton (44).En deuxième période, Reynet s'est cette fois opposé à Delort (53), et le MHSC s'est vu refuser deux buts coup sur coup (56et 59). Puis les locaux ont surpris la Paillade en contre, Ferhat trouvant Moussa Koné au second poteau. L'entrant Lucas Deaux a ensuite fait passer un frisson sur un lob lointain pas loin d'aller au fond (76), mais Montpellier a poussé et a finalement été récompensé d'un coup de caboche de Delort sur corner. Les visiteurs ont ensuite pris d'assaut la cage nîmoise, sans réussir à forcer la décision.On préfère quand même les Nîmes-Montpellier avec des supporters.