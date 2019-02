Nîmes renverse Nantes, Montpellier et Monaco partagent les points

Mené 2-0 à Nantes, Nîmes s'est finalement imposé 4-2 dans un match lourd en émotion. De leurs côtés, Montpellier et Monaco se partagent les points (2-2), tout comme Toulouse et Reims (1-1).



Montpellier (5-3-2) : Lecomte - Aguilar, Congré, Hilton, Mendes, Lasne (Skuletic, 59e) - Sambia (Ristic, 60e), Le Tallec, Skhiri - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel der Zakarian.



Monaco (4-3-3) : Subašić - Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Jemerson, Fàbregas, Golovin (Adrien, 68e) - Martins, Falcao (Vinicius, 87e), Rony Lopes (N'Koudou, 90+1). Entraîneur : Leonardo Jardim.



Nantes (4-4-3) : Tătăruşanu - Fabio (Mance, 87e), Diego Carlos, Pallois, Lima - Touré (Eysseric, 80e), Girotto, Rongier - Waris, Coulibaly, Limbombe (Boschilia, 82e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Paquiez, Lybohy, Landre, Maouassa - Savanier, Ferri, Bobichon - Bouanga (Harek, 90e), Guillaume (Alioui, 76e), Ripart (Thioub, 61e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Diakite, Shoji, Jullien, Sylla - Sangaré, Cahuzac - Dossevi (Jean, 68e), Durmaz (Garcia, 73e), Gradel - Leya Iseka (Sanogo, 61e). Entraîneur : Alain Casanova.



Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara - Romao, Chavalerin - Oudin (Zeneli, 85e), Dingomé (Fontaine, 76e), Cafaro - Hyun-Jun Suk (Dia, 66e). Entraîneur : David Guion.

Tout va très vite dans le football. Alors que Monaco et Montpellier se sont joués le 1décembre dernier en Ligue 1 (victoire 2-1 du MHSC ), les Monégasques ont bien changé depuis puisque seulement quatre joueurs (Badiashile, Jemerson , Golovin, Falcao) sont encore présents sur la pelouse de la Mosson ce dimanche 10 février. Et force est de constater que l’ ASM version 2019 - entre le retour des blessés et les recrues hivernales - n’a pas le même visage. Toujours aussi intenable, Gelson Martins profite d’un centre parfait de Ballo-Touré pour ouvrir son compteur but avec Monaco (0-1, 14). Dangereux en contre, les Monégasque auraient même pu faire le break si Radamel Falcao n’avait pas manqué le cadre (32). De quoi offrir des regrets aux hommes de Leonardo Jardim puisque Montpellier va se réveiller et Gaëtan Laborde va profiter d’un cafouillage et d’une défense fébrile pour faire trembler les filets à bout portant (1-1, 65).Mais l’attaquant colombien n’est pas du genre à abandonner son équipe et vient se jeter pour reprendre une première frappe de Gelson Martins repoussée par Benjamin Leconte (2-1, 82). Et alors que Monaco se voit déjà avec une deuxième victoire consécutive, Kamil Glik se croit au taekwondo et envoie son pied dans le visage de Petar Skuletić. Penalty. Une aubaine pour Andy Delort qui égalise avec un brin de chance (2-2, 90). Le carton rouge de Jemerson n’est que anecdotique, Montpellier revient de loin, mais Montpellier n’a toujours pas gagné à domicile face à Monaco depuis 1990. Comme quoi, certaines choses ne bougent pas en football.Le match d’après. Trois jours après l’officialisation du décès d’ Emiliano Sala , les Nantais retrouvaient les terrains et le stade la Beaujoire. L’occasion de rendre un dernier hommage à l’attaquant argentin dont le nom était floqué dans le dos des maillot noirs des Canaris. Si l’hommage est à la hauteur de l’homme qu’était Emiliano Sala, les coéquipiers de Valentin Rongier se sont surpassés sur la pelouse pour ne pas le ternir avec un mauvais résultat. Et c’est ainsi que le capitaine nantais ouvre le bal par un centre déposé sur la tête de Kalifa Coulibaly qui ne tremble pas pour ouvrir le score (1-0, 15). Le début d’une grosse domination des Canaris qui vont doubler la marque en profitant d’une double boulette de Hervé Lybohy qui rate sa passe avant de se rattraper en découpant Coulibaly dans la surface de réparation. Un cadeau que transforme avec plaisir Majeed Waris (2-0, 36).Impossible de savoir ce qu’il s’est passé dans le vestiaire de Nîmes à la pause, mais les Crocos revenus sur la pelouse pour la seconde période ne sont clairement pas les mêmes. À l’image de Baptiste Guillaume qui profite d’un centre de Savanier pour réduire le score (2-1, 47). Avant ce bijou de Antonin Bobichon qui lobe le géant Tătăruşanu depuis les 20 mètres (2-2, 69). Le début d’une fin de match de folie qui va voir Clément Turpin refuser un penalty aux Nantais après 5 minutes de VAR, Jordan Ferri donner l’avantage aux Nîmois en reprenant sa propre frappe qui avait heurté le poteau (2-3, 85) et Thioub inscrire le but du K-O en contre (2-4, 89). Une défaite qui ne fera pas oublier le bel hommage rendu à Emiliano Sala Qui a dit que les séries devaient s'arrêter un jour. Certainement pas les Rémois qui repartent du Stadium avec le point du match nul et qui enchaînent donc une huitième rencontre sans défaites en Ligue 1. Certainement pas les Toulousains non plus qui enchaînent, eux, un dixième match sans victoire à domicile. Ça, c'est pour les statistiques. Côté terrain, après une première période assez ennuyeuse, les Rémois ont su trouver la faille sur un contre mené par Cafaro et conclu par Rémi Oudin (0-1, 55). Un but qui va booster (légèrement) le Téfécé qui va finalement s'en sortir avec un match grâce encore et toujours à leur capitaine Max-Alain Gradel qui offre aux quelques spectateurs présents au Stadium un enchaînement contrôle de la poitrine, volée du gauche sous la barre de toute beauté (1-1, 81).